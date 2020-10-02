美中台三角關係最近轉調，美國對華鷹派參議員盧比歐就說，幫助台灣對抗中國「必須非常小心駕馭，不能過度挑釁。」美國國務院次卿柯拉克訪台也刻意低調，外交部長吳釗燮更一改歷來美台關係升溫而得意洋洋的姿態，改口說不尋求台美建交。

盧比歐認知到戰爭的凶險，為自己畫下紅線，堪稱負責的態度，也反映美國願幫助台灣建立可威懾共軍的防備力量，卻懂得盡量不過度挑釁中共，以免引發美中軍事衝突。這原本是美國與中國建交40年來維持的基調，只是近年來川普總統為了凸顯自己棒打中國的英雄形象，在鷹派官員與幕僚煽風點火之下，而採取超過實際需要的過火行動。

美國遏制中國可以按照需要收放自如，綠營一些民代、網紅與名嘴卻亦步亦趨盲目跟進，甚至加碼演出，不斷挑釁對岸。他們以為有美國當靠山，就可肆無忌憚煽動仇恨，激化對立，不惜把台灣推至兵凶戰危的邊緣，而且非常可笑地將打仗視為電玩，認為中美大戰與台灣無關，共軍犯台對自己也不會有影響。由於兩岸關係惡化，大陸武統派抬頭，兩岸民粹勢力喧囂，已有失控之虞，兩岸官方若不能「駕馭」情勢，失去轉圜的餘地，戰火蹂躪的苦果可能就在眼前。

蠱惑民眾擷取政治利益

美國的國家利益和現實利益與台灣不盡相同，現在基於遏制中國的需要，把台灣綁在火戰車上，台灣處在接戰的前沿，一旦發生戰爭，台灣首當其衝，蒙受戰火蹂躪，美國若看情勢不對，卻可抽腿避戰，逃之夭夭，將坐令台灣單獨承受災難。

可慮的是，民進黨及追隨者基於一己的政治利益，長期以來把反中、抗中、仇中，乃至於台灣獨立的政治訴求喊得震天價響，把自己塑造成捍衛台灣主權的勇武英雄，同時把美國塑造為必可協防台灣的守護者，台灣因而可以有恃無恐。他們習於撩撥激情，蠱惑民眾，藉以擷取政治利益，卻每能得逞。至於對岸的底線、台灣的安危、民眾的福祉，則完全不在他們的腦海裡。

兩岸之間確實存在體制與價值理念的歧異，在統一問題上也有意念上的落差，一個負責任的政黨和政治人物應當站在整體利益的天平上，設法調和矛盾，化解衝突，尋求雙贏之道，而不是利用矛盾關係與恐懼情緒，恣意操弄將其無限放大，而圖利自己。

可悲的是，綠色政黨及一些政治人物極盡挑撥的能事，把對岸描繪為霸權、霸道、霸凌的惡魔，台灣則是純潔、無辜、民主的化身，而為了捍衛既有體制與生活方式，民眾務必誓死抗拒中國「併吞」。由於他們數十年來不斷地煽惑反中民粹，已使台灣許多民眾強烈抗拒統一，既反共又厭中，同時擁戴分化兩岸關係不惜埋下戰爭火種的政黨，排斥希望建立兩岸和平關係以確保人民生命財產安全的政黨，進而將兩岸導入惡意螺旋不斷上升的困境中。

蔡總統期待兩岸一旦爆發戰爭，在台灣擋住第一波攻擊後，「理念相近」的國家可以馳援。但美國會立即作出出兵援救的決策嗎？馳援後能否改變共軍造成的既成事實？台灣生靈塗炭又如何回復？這些根本性的問題，他們一直迴避，不願給出明確答案。

因為可信的答案可能跟他們說的相反。美國蘭德公司智庫多次模擬台海衝突，2017年就發現解放軍能「在戰爭初始幾星期」占據優勢。2018年由12位政要共同主持的「國防戰略委員會」，諮詢了75位美國政軍情界負責官員與英、法、日、澳的代表、官員，結果下了斬釘截鐵的結論：美國在台海會「決定性戰敗」，「就算美國開闢次要戰場，中共也不會撤退」。

要考慮戰爭付出的代價

事實非常殘酷，聽在「勇敢的台灣人」耳中卻是長對方志氣滅自己威風。民眾可以感性，政治家卻必須理性。民進黨長期以來寧可跟著民粹跑，甚至加碼擴大兩岸對抗情緒，綠營民代與網紅、名嘴進一步鼓動戰爭，卻不考慮戰爭必須承擔的風險與付出的代價，這是不負責任，甚至是不道德的。

面對大陸，台灣仍擁有軟實力與巧實力部分優勢，但絕對值居於絕對劣勢是不能否認的事實。首先台灣必須以小事大，不能暴虎馮河。其次，不能寄望他國幫忙打仗，戰爭只能自己承擔，要懂得自求多福。民眾須牢牢站在自身厲害的實際考量上，保持清明的理智，明辨趨吉避凶之道，千萬不要被煽動型政客與網紅、名嘴牽著鼻子走。