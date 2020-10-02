正當大家還在猜測美國大選的「十月驚奇」，可能是拜登兒子杭特在中國涉及洩密的投資，或是川普在選前強行通過保守派大法官巴雷特的提名案之時，狂人川普自己揭曉了震撼彈般的答案：就在大選日之前32天，川普總統確診新冠肺炎。

才在首場總統大選辯論會取笑對手拜登一天到晚戴口罩顯得很虛弱的川普，過沒兩天自己確診了，這把已奪走超過百萬人生命的世紀疫情推到新高點，從英國首相強森確診再到美國總統確診，新冠疫情可真的是無極限。

根據美國總統繼位順序，總統若因喪失能力而無法視事、死亡、辭職或被去職，繼位程序為：副總統、眾院議長、參議院臨時議長（多數黨最資深參議員擔任）、國務卿、財政部長、國防部長、司法部長、內政部長、農業部長、商業部長、勞工部長、衛生及公眾服務部長、住房及城市發展部長、交通部長、能源部長、教育部長，最後是退伍軍人事務部長。高齡74歲的川普如果因「喪失能力而無法視事」，第一個觀察點就是執政當局是否會在這幾天啟動繼位程序。

第二個觀察點是川普確診不只關係他個人而已，身為美國總統日理萬機，每天接見的人直接或間接沒有數千也有數百，朝內文武百官只要跟川普近距離接觸過的人都應隔離兩周，這將造成眾多高階官員在選情緊繃之際必須關在家裡，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、參院多數黨領袖麥康那、最高法院法官被提名人巴雷特可能都要被隔離，連首場辯論會中最有可能被川普噴到口水的拜登都需要隔離。華府恐頓時陷入權力真空，這絕對是國安危機。

第三個觀察點是川普確診對他的選情是否有幫助？這個比較難說，因為在極化嚴重的美國社會，川普確診會激發保守派選民的危機意識，能夠有效動員投票，但也有可能反向動員到害怕拜登會因此而落選的自由派選民，畢竟拜登原本民調就小幅領先。

整體而言，每當美國遭遇危機時所產生的「聚旗效應」（rally behind the flag effect），對現任者有利，會讓不分黨派的選民更支持現任者，911事件後小布希總統的民調飆升即為一例。此外，20年前SARS染疫還可完全康復，但新冠肺炎癒後有肺纖維化、肺功能減退等問題，心、肝、腎都有一定程度的損傷，就算年事已高的川普在選情激烈下脫穎而出贏得選舉，後續是否能順利治理國家還是一大考驗。

最後的觀察點與我們最切身。雖然川普在選舉期間對中國強硬，但是台海兩岸因為美國明確的表態而有一定程度的動態平衡，但川普確診後此動態平衡是否會被打破，蔡政府必須要謹慎評估。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）