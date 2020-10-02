「十月驚奇」果然在10月第2天爆發，川普推文自爆，和夫人同時感染新冠肺炎，震驚全球。11月3日美國大選前，還不知道會有多少驚奇事件發生，全世界都要繃緊神經，小心應對。

台灣一些名嘴型政治人物認為，川普夫婦染疫是美國版的兩顆子彈。川普辯論後民調大輸拜登，是否刻意製造意外事件以改變不利選情，遠在台灣的我們沒有任何證據可以佐證。但美國媒體確實擔心，萬一川普病情惡化喪失行動能力，可能掀起總統大位爭奪戰，因而引爆憲法危機，甚至可能在地緣政治熱點爆發軍事危機。

另一個可能風險是拜登，專家分析，川普高級顧問希克斯同時確診，希克斯為打選戰四處奔波，接觸的人既多又複雜，她貼身陪同川普夫婦搭空軍一號到俄亥俄州參加總統辯論，可能是川普夫婦的感染源。

果真如此，拜登就要非常小心，大選辯論是在密閉空間舉行，兩人唇槍舌戰，飛沫可能噴4公尺遠，川普全程幾乎面向拜登，遭感染風險極高。如果拜登也確診，這場選戰是否還能進行，大有疑問。一場政治危機與憲法危機可能已在眼前展開。

台灣的政治評論者多著眼於政治陰謀，認為可能是川普搞鬼；大陸評論者則對川普染疫歡欣鼓舞，這兩種解讀都失之政治化，真正該關心的是可能的風險與管理策略。

川普染疫確實是一個高度不確定的風險，全球股市應聲下跌，標普指數初步下跌2%，恐慌指數10月期貨合約則上揚。Global CIO Office執行長Gary Dugan估計美股可能修正10%，進而拖累亞股。

地緣政治風險也值得憂慮，尤其眼前的熱點台灣，「十月驚奇」會不會在台灣發生？萬一發生要如何應對？國安團隊神經要繃緊了。