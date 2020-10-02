食不安，民不安，國豈能安？立委日前於立法院質詢，發現關係全體人民飲食安全、每3個月1次的行政院食安會報已經1年多未曾召開，行政院長蘇貞昌支吾其詞，回應「食安天天在做」，真是令人哭笑難安；真正天天做食安的，從備料到上桌，是廚師及每天在廚房辛勞的家庭主婦們；如果政府食安能夠真正做得好，天天做食安的百姓負擔可以相對地減輕，否則麻煩與困擾定相對增加。

維護飲食安全是一個嚴肅、重大而廣泛的任務，從原料生產（或進口）、種植、養殖、蓄養，到製作、加工、分配、販售等，有許多的環節都需要重視與管控（只要看HCCP與TQF的食品認證要求與驗證規範就可知一二），需要有深度與廣度的制度支撐，人民方可有優良的「食物鏈」。

因此從民國98年起的行政院食安會報就容納了相關部會首長、專家學者、民間團體與消費者團體代表等，為求達到集思廣益、聚沙成塔、眾志成城。如今在閣揆被抓包，未依法制定期召開食安會報時，卻透過發言人表示這是閣揆的個人風格。面對關係全國百姓食品安全的重大議題，個人風格竟然凌駕法制之上？未來是不是公務瀆職的作為都可以用同樣的口吻避開責任？此事閣揆與衛福部長均欠全民一個誠心的道歉！

台灣非君主專政，制度之建立用在需要專業的施政上，特別是食安領域專業分工精細，個人的「風格與魅力」無關績效。而擔任首長者，如僅是長期在政壇進出的政治人物，非相關專業專長，更應重視依法制行政之效能，以得更合理有效的作為。而相關幕僚與人員在召集人長期未依制度召集如此重要的會議時，更應積極主動提出建言，方是百姓與社會之福，否則如果不是被認為是「迷惑於召集人之魅力風格」，更可能會被認為是「畏怯其疾言厲色」。

未依法制召開食安會報，事後不應硬拗，硬拗更顯得不誠實、不盡職、不忠於民，也落入令人認為企圖以「耍嘴皮子施政」的惡習。或許也是受閣揆「風格與魅力」之賜，難怪政府讓美豬、美牛全面進口卻企圖繞開民意機關的質詢，有如隕石突然墜落在台灣的食安環境中，造成巨大衝擊。

行政院的許多部會都設置有業務相關的諮議委員會或擴大會報，按照下屬單位的工作執掌定期提案、規畫、檢討、執行、再檢討，為求下情上達，上下溝通，通力合作，這本是專業分工精細的時代，運用專業團隊的力量最妥善合理的做法。歐洲的環境、公衛暨食安委員會（ENVI) 擁有80多個成員，每年每月都有關於食安方面預定的會議，針對農藥殘留、種子分配、食物鏈安全、新興食品與可能毒性、牲畜營養、食品相關法規制定等重要的食安議題進行商討，並於必要時制定草案與對策，講究的就是「平時常練兵，戰時能專精」的精神。

食安乃關係民生之首要大事，絕非依個人之意志、風格、魅力可以達成。希望經此一事，行政院的食安團隊能更慎思力行，千萬不可認為此會議之召開是接受外界檢視之門窗，一再閉之，避之。

（作者為國立台灣師範大學教授、CNS國家標準審查委員會委員兼主席）