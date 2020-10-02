就在全球新冠肺炎死亡人數正式突破100萬人的幾天後，美國總統川普夫婦也被確診，震驚全球。這100萬多人的死亡數字還只是有列入官方統計的數字，已經比愛滋病、痢疾、瘧疾、流感、霍亂和麻疹等總合的致死人數還多，它可能已取代結核病和肝炎成為世界上最致命的傳染病，而且與所有其他疾病不同的是，新冠肺炎仍在快速傳染擴散中。

新冠肺炎滲透到全球每個人口稠密的地區，帶來恐慌和貧困，並使全球經濟癱瘓。由於人們的注意力都集中在部分商業、教育和社會生活被迫停止，因此很容易忽視了最直接的人力成本。除了超過100萬人過世，還有3300多萬人被確診，和更多被隔離的人，所有當事人的家人都在受苦。但這許多苦難原本是可避免的，只要政府採取更積極有效的防疫措施，而不是採鴕鳥態度。

觀察台灣、中國大陸、德國、南韓和紐西蘭等地的防疫措施，顯示透過政府積極地介入和民眾的配合，新冠疫情是可以被限制，感染和死亡人數是可以控制的，但這需要集全國之力。美國雖號稱是世界第一強國，政府的作法顯然鬆散很多，連戴口罩這種簡單的防疫措施國內都還有爭議，川普總統自己也做不到。此次川普染疫雖令舉世驚訝，但其實也不意外。

防疫要成功，國家的領導人和政府的作為是關鍵，要制定清晰一致的策略，並可以在出現問題時迅速反應。多國的防疫已證明戴口罩、社交距離都是可行和有效的防疫措施。但當國家的領導人將疾病政治化，政府因應疫情的行動自然會受影響，可能導致疫情一發不可收拾。

新冠病毒來勢迅速且兇猛，很多國家包括美國，此次才痛苦地了解到國內的測試套件、實驗室物品和口罩等防護設備的供應鏈不足，太過依賴外國供應商。解藥和疫苗的研發更暴露了科學家對冠狀病毒的了解甚少。這場全球性的疫情挑戰，集合全世界的力量共同努力解決問題都來不及了，如果主要國家都還要加入政治考量，只會使世界更加動盪。

之前英國採佛系防疫，首相強森染疫；美國總統川普只顧著譴責中國散布病毒，為了選情不願高強度的防疫，結果自己也染疫。病毒會害死人，但政客害人更多。難怪一位波蘭作家就調侃說：「新冠肺炎疫苗應該先讓政治人物試打，如果他們沒死，就表示疫苗是安全的；如果他們死了，世界就安全了。」

（作者為國立台北商業大學校長）