美國總統大選進入終盤戰，雖說約97%的選民心意已決，甚至占總數2.08億選民中的38.5%，超過8000萬人採取的通訊投票在9月4日由北卡羅來納州率先啟動。然而，全球仍關注「十月驚奇」尋求連任的川普到底將使出何種絕招，急拉選戰尾盤，創造「逆轉勝」，結果10月1日傳出川普夫婦新冠肺炎確診。

新冠病毒無分人種、階級與國界，對人類的健康威脅本無二致，但在美國社會似乎成為畫分共和、民主兩黨支持的變因。川普對新冠疫情向來採取蔑視的態度，以此形塑美國人所喜的強者形象。在美國總統大選的首場辯論中，川普即以口罩嘲弄對手拜登，指出「我才不像他（拜登）那樣戴口罩，你每次看至他，他都戴著口罩」，川普視戴口罩為弱者的象徵，試圖將拜登與口罩連結起來，將其扣上軟弱顢頇的負面觀感，口罩在川普眼裡無關科學，而為政治。

鼓勵或強制戴口罩原為最廉價與最低限度介入民眾生活日常的防疫措施，但在美國儼然政治化為政黨認同符碼，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項民意測驗，大多數民主黨人都支持戴口罩，但許多共和黨人則持反對態度。因此，川普亦對戴口罩防疫嗤之以鼻，以鞏固共和黨人對其支持。

川普對新冠的輕蔑難掩美國為全球新冠疫情最為嚴重之國家的事實，最終更成為染疫者，須接受隔離治療。川普確診新冠為美國總統大選投下新的變數，亦為國際社會帶來不安，美國華爾街股市應聲下挫。

誠然，川普染疫應不是共和黨陣營刻意操作的競選戲碼，但卻是足以左右選舉結果的「十月驚奇」。有分析認為，多數感染新冠的國家領導人皆因此獲得支持度上升，川普或許亦可因禍得福，在民調上逆轉拜登。惟新冠病毒對老年人生命的威脅遠甚於年輕人，年逾古稀七旬的川普能否在短期內康復，證明其為名符其實的「強者」，重返選戰，不無疑問。

川普缺席的選舉造勢恐不利於他在選戰最後爭取亞利桑納及佛羅里達等關鍵搖擺州的回心轉意，《紐約時報》認為，確診對川普接下來的選戰活動構成立即的難題。因此，只要拜登陣營中不要出豬隊友，見獵心喜，以負面選舉操作，應不致使病中的川普撿到槍。

新冠病毒的可怕顯然不是美國主流媒體用以誇大抹黑川普的「假新聞」，川普染疫或許可以緩解美國社會戴口罩之爭下的政治與科學衝突，但國際政治陡生變數，拜登的選舉外交顧問、前美國國務院政治事務次卿勃恩斯推文表示，此時不排除中國會加大打壓台灣的力道，或俄羅斯伺機在東歐蠢動。

在大陸軍機頻頻擾台之際，川普染疫捲起國際政治千層浪，禍福難料，其間兩岸領導人亦須展現政治智慧與格局，切忌火中取栗，徒生滋擾。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）