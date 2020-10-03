正當各界都在好奇，美國大選前的「十月驚奇」究竟會以什麼劇情開場時，美國總統川普夫婦確診感染新冠肺炎，驚動全世界。

華人世界的討論雖然廣泛多元，但基本可以歸為3個焦點：第一，川普染疫一旦出現嚴重後果，可能給美國帶來的憲政危機，包括權力繼承、職務代理、選舉延期等問題。第二，川普染疫究竟是不是選前「奧步」？是否「將計就計」或「假戲真做」變為一場政治大戲？第三，川普病情一旦惡化是否坐實了美國鷹派的「中國罪責論」，導致中美「攤牌」因這次令人錯愕的意外而提前？

川普染疫後，兩岸草根輿論在震驚之餘，多少有幾分戲謔的情緒。大陸網民充斥幸災樂禍之聲，儘管大陸外交部發言人華春瑩已發推特慰問，但網民這種情緒在情理之中。一來是因為川普政府的防疫政策和態度確實糟糕，「報應」論看似理所當然。二來是因為川普染疫必定帶來美國政局不穩，陸網民幻想中的「川建國同志是中方暗樁」的腳本再次應驗，自然令其興奮不已。

台灣的網民則更相信「陰謀論」，一些人出於政治執念對「新冠病毒中國製造」堅信不疑，將川普染疫視同中方對美的「斬首」行動，為幻想中的中美大戰歡呼雀躍。一些人則提出，台灣可否利用川普染疫後，美國鷹派可能得勢，實現歷史性的台灣獨立或台美關係突破，好奇美國務卿蓬佩奧的東亞之行是否存在涉台的「隱藏行程」。還有人則是擔心大陸解放軍是否利用這個機會「武統」台灣。

川普的娛樂氣質，讓這起事件充滿了笑談的意味，但大家必須要認識到，川普染疫絕對是一個必須嚴肅以對、全面緊繃的大事。有必要撥開茶餘飯後的諷刺閒談和各色陰謀論，明確目前已知的3個基於「真相」的警訊：

第一，川普的老年肥胖體質屬於「高危險族群」，一旦染疫絕對存在生命危險，川普執政4年來一直不按既有國安體制用人、決策、出牌，美國必出現國安真空。第二，美國鷹派絕對想要藉疫情狠狠打擊中國大陸，從這半年中美交手過程來看，川普最後卻是踩剎車的人。若川普不能行事、鷹派上位，中美必有大動盪。第三，如果川普染疫是人為「奧步」反而好辦，畢竟「勝選為大」見好就收，但意外卻難以預料，後果也更加難測。

當然，在看到種種警訊的同時，也要看到三個不容否認的「真相」：第一，儘管中美政治面交鋒激烈、西太平洋軍備競賽也愈演愈烈，但實際上中美軍方並不想打仗，並保持溝通。第二，兩岸執政者雖然都面臨內部一定的民粹壓力，但雙方都保持理性冷靜，不願台海生戰，應能謹守分寸。第三，大陸不可能做「趁人之危」的事情。

「十月驚奇」大幕已拉開，兩岸關係何去何從？「緊張、冷靜、收斂、溝通」，應當成為兩岸目前最需要恪守的八個字。

（作者為智庫研究員）