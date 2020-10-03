歐陽娜娜在大陸國慶晚會獻唱《我的祖國》，不僅綠色網軍口誅筆伐，民進黨政府也如臨大敵。蘇貞昌點名批評「有些人享受了我們的自由民主和健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌。」陸委會則批評大陸邀請台灣歌手參加晚會，旨在宣傳「一國兩制台灣方案」，並警告台灣民眾不要「淪為對台統戰樣板工具」。更一度威脅要「依法查處」相關藝人。民進黨終於變成自己討厭的樣子了。

首先，既然民進黨以台灣的自由民主為傲，台灣藝人當然有去大陸市場發展的自由，包括演唱《我的祖國》的自由。

至於健保話題，向來是一些綠色網民的酸言酸語。蘇貞昌身為堂堂行政首長，也拿健保說事，情緒勝於理性，實在太沒格調。

其次，台灣藝人受邀參加大陸電視晚會是兩岸文化交流的常態，歐陽娜娜更是大陸演藝圈的常客，何來宣傳「一國兩制台灣方案」一說？習近平去年確實提出探索「一國兩制台灣方案」，但重點是鼓勵兩岸各界人士獻言獻策，從來沒有單方面公布過所謂台灣方案。民進黨千方百計阻撓民間討論台灣方案，還對一切兩岸交流草木皆兵，只能說明自己心裡有鬼。

至於「統戰」，大陸可以統台灣，台灣也可以統大陸，都是陽謀。民進黨放棄「統戰」大陸不說，還與大陸人民為敵，就莫怪大陸對台統戰有聲有色了。

再次，民進黨素以民主進步自詡，對中共有制度和道德上的優越感，但這次風波卻讓民進黨苦心經營的形象破功。

過去無論是大陸網民檢舉「台獨」藝人，還是北京當局警告綠色台商，民進黨都見獵心喜，大肆討伐對岸專制蠻橫，迫害言論自由，逼台灣人選邊站隊。蔡英文還曾拋出「沒有人要為自己的認同道歉」這樣的金句，以凸顯民進黨的民主進步價值。

然而，民進黨根本是說一套，做一套。在民進黨的操弄下，如今的台灣獨派肆無忌憚，大行其道，統派備受壓制，噤若寒蟬。民進黨動輒揮舞國安大棒，讓一些樂見兩岸交流的中間選民也感受到選邊站隊的壓力。

歐陽娜娜不管是真心認同中國，還是純粹為了商業利益去對岸唱一首應景的歌曲，本身都無可厚非。反中成癮的民進黨小題大做，威脅對歐陽娜娜等藝人開鍘，強迫她們在「愛中國」還是「愛台灣」這樣的偽命題中做選擇，甚至欲加之罪，何患無辭，這和他們標榜的民主進步格格不入，倒是與他們鄙視的所謂專制做派不謀而合。

按照民進黨的邏輯，同樣在大陸唱過愛國歌曲的林志玲，公開宣布「我是中國人」的周杰倫是不是也要依法查辦？所幸台灣仍是法治社會，陸委會再看不慣歐陽娜娜唱《我的祖國》，最後也只能表示遺憾。民進黨再專橫跋扈，也無法一手遮天，強行斷絕兩岸交流。

民主進步黨前後執政不過十幾年，就逐漸墮落為專制倒退黨，最終變成自己討厭的樣子，實在是諷刺。要擺脫目前內外交困的局面，民進黨需要找回民主進步的初心。