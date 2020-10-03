台北市設市一百周年紀念日，7位歷任市長到場。曾經擔任台北市長的陳水扁建議：推動朝野和解、兩岸和解。在朝野、兩岸關係緊繃的今天，立刻語驚四座，吸引了媒體的注意。

目前蔡英文連任未滿1年，綠營大小官員剛剛「喬」好位置，正在準備「大展身手」，而且蔡政府利用「促進轉型正義」的口號，已經把藍營打趴在地，何必談什麼「朝野和解」？至於那些號稱「小綠」的在野黨，只要誘之以利，就有「招降納叛」的可能。現在談和解，有這個必要嗎？

對於在野黨而言，目前較有可能之事，其實是推動「兩岸和解」。今年8月，解放軍在黃海、東海、台海、南海舉行「四海連動」軍演；美國也派出包括兩艘航空母艦在內的艦隊到南海軍演，宣稱要維護公海的航行自由。

8月13日，解放軍宣布中共東部戰區將在「台灣海峽及南北兩端」組織多軍種、多方向的實戰化演練。這等於是把台海當成一個布袋，用「南北包抄」的方式，叫美軍航母「進得來，出不去」，「關起門來打狗」。

8月26日，中共分別從青海和浙江，發射號稱「航母殺手」的東風21型和26型導彈，精準的命中位於南海的標靶船艦。兩天後，蔡政府三巨頭違反了他們在野時的再三承諾，在總統府內一字排開，慎重宣布開放美牛、美豬進口，引發社會各界強烈反彈！

蔡政府這個動作，似乎是要以不惜代價的支持美軍來換取美國協防台灣的承諾。唯利是圖的川普政府見獵心喜，當然不會放過這個賺錢的機會。9月16日，路透社報導，美國計畫增加對台軍售，一口氣賣7項主要武器系統，準備將台灣打造成所謂的「刺蝟堡壘」。

兩天後，美國國務院次卿柯拉克高調訪台。在中共軍機頻頻穿越「海峽中線」的狀況下，柯拉克只到總統官邸參加晚宴，不進總統府，不作官式拜會，並在李登輝的追思禮拜結束後，立刻走人，低調離台。

蔡英文很可能已經嗅到台海上空的火藥味，而且她知道：台海一旦爆發衝突，美國最可能的反應是「跟台灣說再見」！所以當天國防部宣布，將「第一擊」的國防思維調整成為「自衛反擊權」，避免「擦槍走火」；翌日外交部長吳釗燮又對美國媒體宣布「不尋求與美國建立全面外交關係」，「一旦台海發生衝突，台灣不會依賴美國干預」。

當過總統的陳水扁非常了解，台灣的真正統治者其實是號稱「美國軍政府」的CIA；台灣獨立「做不到就是做不到」。蔡英文應該已經體會到這些事實，所以吳釗燮才會有「雙不」之說。問題是：蔡政府操作「親美反中」多年，現在看到美國準備「跟台灣說再見」，卻已經不知如何「和中」。面對這種局勢，在野黨的上上之策，應該是挺身而出，推動「兩岸和解」的和平運動，為陷入僵局的兩岸關係，打開一條出路！

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）