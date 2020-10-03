國民黨立委江啟臣日前針對食安會報質詢行政院長蘇貞昌。外界這才發現，原來行政院已長達1年4個月沒有召開食安會報。顯見民進黨政府根本就不重視食安，這樣的態度居然還敢鴨霸硬要開放含瘦肉精的美豬，叫人民如何能夠放心？

更惡劣的是，被抓包後，蘇貞昌以及必須直接負責的衛福部長陳時中，卻完全沒有任何抱歉及愧疚之意，反而信口開河、硬拗一通，糟糕透頂。

按《食品衛生管理法》規定，行政院應設食安會報，由行政院長擔任召集人，且至少每3個月開會1次。但行政院自去年6月之後，就沒有再召開。對此，行政院解釋，蘇貞昌去年6月已交辦任務，食安辦公室持續有跨部會（署）的食安協調會議與機制，且每3個月開會2次，有任何需要也會隨時召開相關督導會議。

這個說法似是而非。《食安法》要求的是紮紮實實的「由行政院長召集的食安會報」，而非魚目混珠的「食安協調機制」；再說，從去年6月至今，行政院有召開過任何「督導會議」嗎？

陳時中的說法就更扯了。他說，是因為新冠疫情的關係所以才沒有開會。問題是，疫情今年1月才爆發，去年6月到12月，半年的時間裡，身為食安主管的陳時中，為什麼沒有提醒行政院應按規定召開食安會報呢？

更何況，今年疫情爆發後，規模更大、與會人數更多、頻率更密集的行政院院會還是可以照常舉行，為什麼食安會報就必須叫停？

食安會報沒開就沒開，蘇貞昌和陳時中應該認錯並承諾改善，怎麼可以這樣胡說八道、亂掰理由？這樣死不認錯的政府，人民怎會相信執政團隊有能力做好食安管理？