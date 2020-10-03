政府債務愈來愈令人擔憂。80年代台灣經濟成長迅速，政府強調節約，財政收支基本平衡，是全球少數模範生之一。自李登輝、陳水扁、馬英九三任政府都更強調建設與社福後，財政漸漸惡化，2016年底中央政府長期債務占經濟生產比重達到33.3%；人均債務超過23萬元，國人感到壓力沉重。

蔡政府第一任期認真面對債務問題，但人均債務也只比2016年降低不到1萬元；去年大選民進黨種種大撒錢的承諾必須執行，加上蘇內閣失控的花錢模式，政府債務問題實令人憂心忡忡。

無論是過去的兩蔣時代，或是新加坡和挪威，都認為政府和私人一樣，不得「寅吃卯糧」，即使是在財政艱難的戰時，預算都力求平衡。但李前總統任內開始大量舉債建設，為防杜政府恣意濫編預算造成巨大債務，立法院於1996年制定《公共債務法》，規範各級政府的債務上限，也規定只能在突發、例外的狀況下提出「特別預算」。

濫用特別預算成為常態

立法原意卻被濫用，債務上限成了可以彈性調整的「目標」，特別預算成為不用白不用的「福利」，沒有哪任政府宣稱她的預算平衡，只會宣稱距離「目標值」還有多遠。特別預算幾乎年年編列，例外成了常態，隨便搞個名目就編列特別預算，「前瞻基礎建設」塞進一堆不該列入的東西，甚至1年內2.0和3.0版都出現了，彷彿年年都是例外、季季都很特別，還可以先花錢再編預算「償還」，只要未達上限，在立法院多數下就是我的「權利」。

這種對國家債務無感，花錢像開水龍頭一樣，先膨脹預算，不行的話就編入「特別預算」的放縱心態，已在近來的預算編列中表露無遺。

例如，農委會在「特別預算」中，竟然要花大錢（776萬元）辦全台「炒飯比賽」；衛福部為行政院長編列私房錢（52.8億元），對全民健保1年被丟棄藥品近200噸（約5億顆藥）卻無計可施；教育部對紓困2.0中補助運動產業未能執行的大部分（15億元）毫無掌握，卻繼續編列5億元在紓困3.0中。

這一大堆毫不考慮成本效益，隨便搞個名義就像開水龍頭一般要花費大筆預算的荒腔走板行徑，其實正是「上樑不正下樑歪」的最佳寫照。前瞻預算的鐵道部分9月初被國發會刪減過半，顯示行政院本身提出的前瞻特別預算先前就沒有審慎規畫，各部會當然有樣學樣，先匡列預算，通過後再努力消化預算，「上下交相賊」的結果，國債又如何會自動消失？

更令人難以置信的是，蔡政府天天標榜愛台灣，蔡總統宣稱「勞工是心中最軟的一塊」，但對只增不減的國債和即將破產的勞保基金絲毫不以為意。

在野黨提出「勞保財務永續特別條例」，要為勞保基金設立緩衝基金備用的作法，執政黨百般阻撓卻沒有任何對案。勞委會坦誠面對勞保基金即將破產的事實，規畫提出勞保改革方案，行政院卻橫加阻擾，將其無限期延後，等於讓全台勞工暴露在勞保基金破產、退休金可能縮水，甚至求告無門的風險之下。

學界支持政府在必要時使用「赤字預算」，其理論基礎來自於「凱因斯理論」，認為可在景氣差時以預算赤字激勵景氣，在景氣好轉後自然衍生預算盈餘來消弭債務，長期間之下收入和支出會趨於平衡。但今天政府的作為，將承平時期當成緊急狀態的處理模式，已完全違背理論，成為不負責任的敗家子，也剝奪未來應對惡劣環境的能量，是極不道德的政治態度。

蔡總統4年前上任時，信誓旦旦要求：「今天不改革，將馬上後悔」。結果卻言行不一，在該縮小國債的承平時期放任政府讓債務永續；對軍公教人員動輒以財政困難為由凍漲薪資，實質薪資下降將造成公部門人才流失，進而降低政府規畫和執行政策的能力，國政將日益惡化。

偷渡稅金滿足選舉利益

為了選舉目的，政府既不開源又不節流，面對台海風險、老齡化社會趨勢、勞健保虧損問題，軍購、長照、勞健保補貼都將是龐大支出，依照目前的財稅收入狀況，必須大量舉債。

面對極速失衡的財政問題，政府不但無能規畫解決，還偷渡預算胡亂花錢，譬如紓困3.0編列2100億預算，其中1235億元須用於「回補」2.0超支部分；再如編列行政院長的私房錢、全國炒飯比賽支出等，恐怕還有更多這類名不正、言不順，偷渡人民稅金以滿足個人或政黨選舉利益的支出，還藏在預算書中。

一個又一個財政大窟窿就在眼前，國本就要動搖了！在野黨若不強烈監督亦屬瀆職，已失「忠誠反對黨」之立場。