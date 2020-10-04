對於景氣變化，不論媒體、專家或政府部門的用語經常是憑感覺說說，不甚準確，於是就業略微回升，便稱這是經濟活動復甦使然，一看八月景氣亮綠燈又樂觀的認為景氣谷底已過。

對於形容當前台灣經濟情勢，用語可說是五花八門，有人稱復甦，有人稱回溫，有人稱回穩，有人稱回升，有人稱好轉，也有人稱擴張。純從文字本身而言，這些用語都在描述經濟情勢變好了，如此用詞遣字並沒有問題，不過，前述若干用語例如復甦、擴張二詞已被賦予文字之外的經濟意涵，不宜隨興說說。

復甦、擴張在經濟循環裡有特殊定義，以復甦（recovery）一語而言，是指經濟持續改善到足以恢復應有的經濟成長動能，並降低失業率，才能稱之為復甦，於此而言，歷經衰退後的小小回升不能算為復甦，失業沒有明顯回降也不能算做復甦。

那麼經濟成長率要回升到什麼水準才算復甦？美國首位諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾遜（Paul A. Samuelson）曾撰文指出，可參照歷次已被認定的循環，看看這些循環於復甦初期的成長力道有多大，然後以此判斷目前是否處於復甦狀態。

薩繆爾遜估算出1949～1950年、1954～1955年、1958～1959年、1961～1962年、1970～1971年這五個復甦期的前四季平均經濟成長率為9％，經排除韓戰因素後為7.5％，薩繆爾遜參考過去五期循環，取得客觀數據來認定是否復甦的思維值得我們參考，復甦一語之不宜信口開河，憑感覺隨意說說，於此可知。

另外，擴張（expansion）一詞也有經濟上的意義，這是指一個景氣循環由谷底至高峰的期間，實務上擴張期要持續五個月以上，因此曇花一現的回升不能算擴張，只是個小波動而已，而我們經常聽到景氣谷底（trough）、高峰（peak），這也有嚴謹定義，這可不是股市的起落觸底反彈，因此不能看到個低點之後的成長就憑感覺說總體景氣已觸底回升。

我們以此來看台灣的景氣是否已開始復甦，是否已處於擴張期，依國發會及經建會時期所認定的第10次～第14次循環，每次自谷底回升的前四季平均經濟成長率依序是6.7％、3.8％、5.8％、3.3％、2.3％，復甦期的平均成長率為4.4％，然而這已是可望不可及的數字，以之做為復甦的標準，則復甦之日遙遙無期。我們放寬認定標準，以近兩期來判斷，近兩期平均經濟成長為2.8％，而依主計總處估計，我國下半年經濟成長仍僅2.3％，仍低於過去兩期平均數，以此而言，說台灣當前經濟已走出谷底，開始復甦，實在言之過早。

再觀察前兩次循環自谷底回升的前四季投資、輸出情況，這兩期的民間投資成長率為4.3％，商品及服務輸出成長率為5.5％，而今年下半年這兩項經濟活動平均成長率僅2.2％、-2.5％，依然遠不如過去兩期的增速。民間投資及外貿活動是台灣經濟成長的兩大動能，也許明年全球經濟或有改變的可能，但就目前而言，我國經濟回升的動能還是太弱，自不能以景氣擴張，或經濟復甦稱之。

或許有人會說，依國發會8月的景氣報告，我國已經由黃藍燈轉為綠燈了，這豈不是代表景氣已出現復甦的徵兆了？沒錯，景氣燈號與景氣循環密切相關，但以目前只亮出一個月的綠燈而言，實不足以認定為景氣復甦或擴張，如同國發會官員所言，目前景氣同時指標回升力道還是不夠強，因此還很難認定景氣是否復甦，國發會以「經濟漸趨回穩」形容當前台灣經濟情勢，「回穩」兩個字用得相當好，既不誇張，又能適切的表達出目前的狀態。

論語說：「名不正則言不順，言不順則事不成。」故事背景是子路對孔子說，衛靈公很仰慕夫子，要等您去治理衛國，夫子第一步想做什麼呀？孔子說：「必也正名乎！」子路一聽竟嘲笑孔子說：「有是哉，子之迂也。」在子路看來，治理國家應該要提策略才是，怎會是正名？孔子因此就講了這一席名正言順的道理。其實，正名就是確定思想觀念，讓思想與語言契合，只有這樣，接下去才能談策略、理論。

例如一個專家若連經濟成長率是怎麼一回事，國民經濟會計帳（SNA）的內涵是什麼都弄不清楚，接下去就很難把總體經濟學講的透徹。再如，不透徹理解物價指數、失業率、所得分配內涵者，最後談總體經濟也只能人云亦云而難有見解，正名的重要於此可知。

我們認為，談台灣經濟情勢也必須正名，若只是用來形容現狀，無關學理的用語如回升、回溫、熱絡、好轉、走疲、樂觀自可依情勢斟酌，甚至也可創造適合情境的新用語，惟不宜粗俗吹噓。不過，像景氣擴張、復甦、谷底、高峰等專門用語，則宜加以正名，尤其政府各部會的談話深具指標意義，也經常成為媒體援引的標題，用詞遣字須更審慎才好。

(工商時報)