中美關係惡化，中共頻頻挑戰海峽中線，美中台三方交相運作下，台海現狀逐漸鬆動。兩岸沒有共識與互信，溝通管道又完全斷絕，原先一般認為不可能發生的台海軍事衝突，看來只是機率及時間問題。面對危局，民進黨政府無論是長期戰略或短期戰術都力有未逮；台灣安全最大後盾的美國，對台戰略看似走向清晰，卻依然模糊，民進黨若繼續營造偏安、自滿心態，抱守反中、仇中路線，台灣終將付出代價。

民進黨塑造台美關係空前友好形象，已成為台灣安全的反向指標。川普政府在全面抗中戰略下，透過高度象徵性政治動作及大量軍售等手段加強美台關係。一時之間美國轉換「戰略模糊」為「戰略清晰」、「堡壘台灣」、「亞洲北約」納台、「四方安全對話擴大版」納入台灣、甚至美國改變「一中政策」與台灣建交等各種論調都沸沸揚揚躍上檯面。

在台美關係層面，蔡英文總統希望趁勢全面深化雙邊關係，但過度自信、誤判美方真正意圖、操作手法粗糙等因素，不但未能達成預期目標，更嚴重切割、分化台灣內部，並導致美方降低對民進黨政府落實更開放貿易政策的信心與期望。首先，全面開放美豬牛進口未能得到正面回應，遑論開啟自由貿易協定談判，美國大選在即，蔡政府退而求其次的美台「經濟與商業對話」，將成為空包彈。

在軍事及安全合作層面，川普政府4年內預估將出售台灣210億美元軍售，遠超過歐巴馬執政8年的150億美元，國防部長嚴德發29日也不否認美國可能會出售攻擊性武器給台灣，但台海的安全與穩定並未因為美國擴大對台軍售而改善，空洞的承諾及過度軍售，可能導致軍備競賽及中共強烈反制。

美國國防部最新公布的《2020年中共軍力報告書》聚焦台灣，以彰顯中國不斷擴張軍力，對亞洲以及全球構成軍事威脅。這項權威報告對台灣的警示就是：美國與台灣軍隊傳統上擁有品質及訓練精良的優勢，足以抗衡中共在數量與地理上有利地位，但現在這種假設已開始動搖。

另一項值得注意的是，戰略清晰取代戰略模糊的論調在美國難以得到共鳴，戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量計畫主任葛來儀、蘭德公司資深專家馬澤爾、佛萊契外交學院教授格藍農在《外交季刊》發表評論指出，美國不應無條件防衛台灣，此舉反而會招致或加速中共的軍事行動。葛來儀特別警告，美國不可忽視未來台灣領袖傾向獨立的潛在意圖，雖然蔡英文對北京採取審慎立場，並與華府保持密切協調，但不保證未來的領袖也是如此。

台灣的「死忠」、共和黨籍參議員魯比歐近日也表示，台灣不可避免的是中國的「紅線」問題，在必要情況下，北京會採取武力行動以伸張對台灣的主權，美國必須謹慎行事，在阻止北京冒進的同時，必須極力避免過度刺激引發衝突。因此，保證形式並非重點，以美國目前軍力水準是否能有效嚇阻中共，足以提供「可信、有效、合格」的安全保證應是台美雙方關切所在。

至於最根本的「一中政策」，國務院亞太助卿史達偉過去一個月在智庫及國會的談話中，猛烈攻擊中共持續升高威脅、加強軍事演習，「片面改變」台海現狀，因此，美國對與台灣交往政策要作重要更新、調整，以應對不斷變化的情況，但他仍重申美國持續落實一中政策，換而言之，所謂的美台發展官方關係、甚至外交關係根本是過度的期望。

根據台灣最近民調，近8成民眾認為中共不會以武力犯台，6成民眾以為美軍會干預中共武力犯台，民意認知與現實世界有很大落差，民進黨營造的偏安、自滿心態深植台灣內部，這種「居危思安」的異常現象將弱化台灣內部的安全意識。外交部長吳釗燮接受「美國全國公共電台」專訪表示，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，以及台灣的防禦是自己應承擔的風險與責任，可謂忠實反映了現況，也是負責的做法，相信中共方面已收到他所傳遞的訊息。

維持台海現狀、避免超越紅線是美中台三方共同責任，但化解當前台海面臨的空前風暴，關鍵在於兩岸重建互信，雖然沒有溝通管道，雙方仍可充分展現善意與誠意，吳釗燮的談話及國防部重新界定「第一擊」就是如此。