美國總統川普染疫確診，成為美國大選「十月驚奇」。根據民調，民主黨拜登當選機率較大，如拜登當選，解決國內問題將成為施政重點，經濟可能有不錯表現，與大陸關係則是競爭與合作並行，中美關係不致於像過去4年一般坎坷。

根據美國民調網站「538」預測，目前拜登勝選機率已達8成，「538」是一個專注於民意調查分析、政治、經濟與體育的網站，其名稱來自於美國選舉人團中選舉人的數目。

在對外政策方面，不少人認為，「拜登當選對大陸比較好」。根據民調，大多數支持川普的共和黨人認為美國首要敵人是中國，支持拜登的民主黨人認為美國首要敵人是俄羅斯，在日前美國總統大選首場辯論會中，拜登公開指責川普是俄羅斯總統普丁養的「寵物」，指責川普對普丁百依百順。

誠如古人所言，「生於憂患、而死於安樂」，美國多年不斷找「假想敵」，作為激勵國家運作，團結人民，和政治人物鞏固權力的工具，川普在貿易、華為、香港、新疆等問題上，對大陸施壓。不過，對付中國4年下來，美國人日子並沒有更好，反而國內種族問題越演越烈、新冠疫情持續延燒、經濟不振、失業率高漲，目前看來，內政問題才是大選主軸。

整體而言，拜登入主白宮或許更有利於美國經濟，如前面幾位民主黨總統柯林頓、歐巴馬任內經濟表現都不差，反而是共和黨的小布希、川普經濟乏善可陳。如果拜登當選，會比較專注國內問題，而非國外問題，可能將集中力量於疫情恢復，修補川普任內造成的種族衝突裂痕，採用更多政策工具來弭平貧富差距，對大陸則是競爭與合作並存，而非川普式的美國單邊主義。

不過，「十月驚奇」，不到最後一刻，恐怕很難預言誰勝誰負。