快評》接合國民黨雙路線 17:562020/10/04 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣在中常會致詞。(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可以看到國民黨立院黨團力求表現，反開放美豬進口操作成功，蔡英文總統支持度重挫約10個百分點，一波接一波攻訐民進黨濫權貪婪行徑、操控網軍打擊異己、濫用政府預算影響媒體，便宜行事浮濫編列預算，更直指蘇貞昌「史上最會借錢院長」，都能打到7吋。 不過，依據「ETtoday新聞雲」最新民調，高達52.7%民眾不認同江啟臣改革方向，更難堪的是，明年改選黨主席，江主席支持度僅6.4%，遠遠落後朱立倫、韓國瑜二人。 若不立即振衰起敝，讓中國國民黨和台灣國民黨兩條路線接合起來，將注定失敗。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高燒陸男偷渡金門 嚇壞岸巡 04:102020/10/04 社會新聞 NBA》帕金斯痛批厄文：他太恨詹姆斯 15:402020/10/04 體育 航空城上軌道 三心六線加速 04:102020/10/04 政治要聞 桃園叫屈 升格6年少台南500億 04:102020/10/04 政治要聞 朱正生被學生感動 04:102020/10/04 娛樂新聞 張美雲法華鎏金作品 驚豔國際 04:102020/10/04 產業．科技 宮鬥神劇遭下架 04:102020/10/04 專題周報 最辣人妻「透視圍裙」下廚 渾圓E球被看光 14:532020/10/04 娛樂 新聞透視》2838億歷史共業 該要攤牌了 04:102020/10/04 財經焦點 川普染疫 台股短期恐震盪急跌 04:102020/10/04 財經焦點 言論熱門新聞 快訊》政府公然圖利廠商 - 短評 - 言論 旺報社評》美國的承諾仍然空洞 - 旺報社評 - 言論 中時社論》核四重啟公投 人民該覺醒了 - 中時社論 - 言論 台灣人看大陸》長城腳下那碗泡麵 - 徵文 - 言論 從考監存廢看國民黨的荒腔走板：廢院不廢權 先騙再說？ - 海納百川 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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