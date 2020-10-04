可以看到國民黨立院黨團力求表現，反開放美豬進口操作成功，蔡英文總統支持度重挫約10個百分點，一波接一波攻訐民進黨濫權貪婪行徑、操控網軍打擊異己、濫用政府預算影響媒體，便宜行事浮濫編列預算，更直指蘇貞昌「史上最會借錢院長」，都能打到7吋。

不過，依據「ETtoday新聞雲」最新民調，高達52.7%民眾不認同江啟臣改革方向，更難堪的是，明年改選黨主席，江主席支持度僅6.4%，遠遠落後朱立倫、韓國瑜二人。

若不立即振衰起敝，讓中國國民黨和台灣國民黨兩條路線接合起來，將注定失敗。