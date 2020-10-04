「核四重啟公投」預定明年8月舉行，若確定廢核四，台電規劃立即認列2838億資產損失，後年起分年攤提到電價上，合理推論電價必漲。台灣究竟是一個理性務實，或務虛惟意識型態是問的社會，明年核四公投將是檢驗。

蔡政府的能源政策是以「廢核」為出發點，但為了廢核，民眾付出太大的代價，最切身的感受是空氣品質與環境生態惡化。核能發電減少後，全台各電廠增加火電機組，尤其燃燒生煤，造成空氣品質惡化，甚至影響附近居民健康。與此同時，蔡政府「大躍進」種綠電，表面說是環保、實際上是到處破壞環境。

從七股潟湖到鰲鼓溼地、桃園埤塘、彰化潮間帶，許多原來雁鴨、候鳥棲息的自然溼地，紛紛蓋上太陽能板；屏東大面積平地造林地、山坡地保育區也要砍樹種電，連池上火車站後方聞名全省的綠色稻田、台南官田水雉保育區旁的稻田，也要開發種電，各地原本供遊憩賞景的水庫水域都鋪上「水上型光電板」。

舊環保思維退流行

核四公投應作為指標，看出民眾是否寧可呼吸低品質空氣、坐視光電板到處破壞環境與景觀、忍受碳排放增加，也要支持蔡政府的反核、廢核政策？繼續支持這個早已在全球「退流行」的舊環保潮流？

對蔡政府而言，核四公投無論過或不過，都會是一場考驗。如果公投通過重啟核四，對蔡政府第一個考驗就是：是否遵守公投結果？

常理推想，政府當然要接受並遵守公投結果，但這個推想顯然不適用於蔡政府，不過兩年多前，蔡政府才扭曲並違背公投結果：兩年前公投通過「以核養綠」，當然代表民間支持核電，蔡政府卻扭曲解釋，認定公投結果是廢除條文，並不代表核電廠延役或重啟核四，核一、二機組還是依原計畫除役。

如果公投未成案或未通過，蔡政府自然要繼續執行廢核政策，但問題是核四2800餘億元投資一旦歸零，虧損如何處理？經濟部曾提出分年攤提方案，年限從20到30年不等，因而需調漲電價，以每戶每月平均用電330度計算，每月需額外支付13到19元不等電費，預計平均每戶一年增加156到228元，連續20到30年。

蔡政府帶頭做假帳

這是一種「政治解決」，卻形同作假帳。把損失攤提到所有用戶20到30年的電費上，民眾比較無感，不會反彈、甚至不知道他們為了蔡政府廢核的神主牌支付過代價，因此在政治上較可行，卻違反國際會計法準則，明顯是政府帶頭作假帳，核四廢除是全部資產報廢，當然要一次性提列損失，而不是分年提列。

至於經濟部考慮推動「核四資產處理特別條例」，允許核四可排除土地徵收條例限制，另外蓋火力或再生能源電廠，再以其電費分年補核四資產負債。或是「發行特別公債」以象徵性1美元由特定對象承接損失，但仍難脫作假帳之嫌，都是要把近3000億元的損失遮蓋起來，不讓民眾了解，以免影響其對反核政策的支持。

事實上，不論蔡政府用什麼手法掩蓋廢除核四的帳目問題，本質上這就是政府把一個近3000億元的投資打掉，當廢物丟棄的過程，如果不廢除核四，原本每年可發電210億度，占全台每年2000多億度電8到10%。現在蔡政府卻要再花數千億元，增加污染更重的火電，與成本高昂又不穩定的綠電來填補核電空缺。但政府財政是否如此寬裕、可如此奢侈甚至浪費的恣意而為，是必須打一個大大的問號。

這幾年蔡政府可稱「花錢如流水」─前瞻計劃一口氣花8000多億元，才編列5000多億元的前瞻2.0，又要加3000多億的前瞻3.0；紓困也是從1.0一路編到3.0，經費超過4000億元；蔡政府因兩岸緊張，又要大手筆向美軍購，5年內要花7000多億元，長期軍購上看兩兆；更別提那些吃掉政府經費、未來後遺症嚴重的各種國家隊，還加上3000億元核四歸零，再花數千億元搞火電、綠電的作法。

台灣禁得起這些折騰嗎？民眾都該覺醒，這些政策的代價，及長期風險，不要再被蔡政府的「大內宣」洗腦，就從核四公投開始覺醒吧！