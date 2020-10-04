很少看到一個政府敢如此公然圖利廠商，蘇內閣卻很敢：國發會宣布將成立「國家融資保證機制」，由政府對離岸風電開發商提供融資擔保。

離岸風電開發商享受到政府無限的厚待，國外風電得標價格都降到1度3元左右時，蔡政府還給開發商1度5.8元超高收購價格，而且一保證就是20年，如此「德政」，吸引全球風電開發商來台尋覓商機，代價是全民要支付給外商20年的「電稅」，要比現在的電價多支付上兆元。

這些國外開發商還想玩「空手道」，把風險都轉嫁給台灣。這些融資都採所謂無追索權專案融資，貸款的銀行沒有什麼抵押品，開發商還款的依據就是未來發電收來的電費。這代表的是一旦有變故，銀行血本無歸。

風電開發風險大，開發商自有資金只有一成多，其它風險全部要轉嫁給銀行，國內金融機構興趣不高，造成開發商資金取得困難，政府就搞「國家融資保證機制」。表面看這個機制很好，促成外商來投資，實際上則是把風險交由國內銀行與政府承擔，外商幾乎穩賺不賠。

銀行的授信機制一直扮演投資把關的第一關、也是最重要的一關；風險高的計畫當然利率高、銀行要求的條件也多；但現在政府由國家出面保證，結果就是讓銀行的風險把關功能消失，增加道德風險。

當然最倒楣的是納稅人，蔡政府給予開發商高額保證收購價還不夠，現在連融資保證都要負責，而這一切一切的代價，不會是由任何一個蔡政府官員負擔，支付代價的就是你我這些一般民眾，如果公然圖利，豈不過頭？