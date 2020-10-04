民進黨政府今（2020）年推動參與聯合國體系案，悄悄的以失敗告終。

民進黨政府從2016年9月的聯合國推案，便依循馬英九政府以15個聯合國專門機構（例如世界衛生組織WHO、國際民航組織ICAO）為參與目標的路線，還加上了參與永續發展目標（SDGs）相關機制等訴求。台灣加入聯合國成為觀察員甚或正式會員？蔡英文主政時期尚未出現過類似訴求。

這樣是否表示台灣自我退縮，不敢爭取加入聯合國，讓友邦難以仗義直言，更向國際社會發出錯誤的訊息，以為台灣已接受中共當局的「一中原則」，對台灣拓展國際空間將造成不利的影響？

其實以上不是我的疑問，而是2008年9月，在野的民進黨國際部主任對馬政府「有意義參與聯合國專門機構」所做的批評。有趣的是，民進黨執政的這幾年並未如此自我批判，但也不意外就是了。

蔡英文政府的聯合國推案和馬政府的看來相似，但有兩個明顯差異。第一，蔡政府必須花費更多外交資源，強力動員邦交國在聯合國會議中發聲；第二，蔡政府會利用「出口轉內銷」，讓台灣民眾誤以為美國非常支持我國。

今年，外交部透過各種誘因讓14個友邦全數以聯名或個別致函方式，呼籲聯合國秘書長將台灣（非中華民國）納入聯合國體系。在能見度相對較高的聯大總辯論，兩個屬於「大型」的友邦並沒有發言，它們是瓜地馬拉和宏都拉斯。熟稔我國外交事務者當知箇中原因，絕不能樂觀看待。

教廷國因為不是聯合國會員，所以不為我國向聯合國致函或發言乃屬合理。馬政府時期，因為兩岸有一定的政治諒解，所以在我國有意義參與WHO、ICAO及出席聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）締約方大會周邊活動等案，幾乎沒有國家反對，所以不用強力動員邦交國為我辯護。

在非邦交國方面，國內各界最重視的就是美國的反應，這正是蔡政府「出口轉內銷」的切入點。

今年，美國駐聯合國代表團常任代表、川普的金主克拉夫（Kelly Craft）與我駐紐約辦事處處長李光章餐敘，表示支持我國參與聯合國體系；克拉夫擔任我國與美、日在紐約合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會致詞貴賓；克拉夫在媒體訪問及個人推特，支持台灣重返聯合國或充分參與聯合國事務，其中，推特發文照的背景還刻意放入台灣黑熊玩偶。

但所謂「內行看門道」，蔡英文執政時期，美國尚未在聯合國正式場合發言支持我國，而美國看似也未積極幫忙遊說其他國家在聯大支持我國提案，可是，利用克拉夫的「口惠」與「大內宣」，已足以讓台灣民眾覺得入聯案日起有功了。但除了口惠與大內宣，對外有效果嗎？入聯是台灣人高興就有用的嗎？

既想參與聯合國體系，卻不顧兩岸關係，又務虛的設計美方「支持」，豈能成事！（作者為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系副教授）