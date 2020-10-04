就在川普宣布染疫的前兩天，台美雙方在行政院共同宣布，雙方已在9月17日簽署合作備忘錄，成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」。這個合作架構，志在透過融資與基礎建設，扶持印太及拉美地區的國家，頗有和習近平倡議的亞洲基礎設施投資銀行與「一帶一路」較勁的味道。

倡議於2013年的亞投行，創始會員國多達57國，法定資本額1000億美金，且全球多數後進開發國家都已納入「一帶一路」策略中，不知東施效顰的台美合作架構，如何與之匹敵？

這些年來，非但不見台灣基建工程隊伍援助友邦，國內的基建工程更是弊端屢傳，問題重重。

先說橋樑工程。台灣新建的橋梁不多，最近的一座是預定2021年完工的金門跨海大橋。倒是過去20年間，斷裂了不少的橋，包括2000年的高屏大橋、2009年八八風災一口斷了9座橋樑，2019年10月1日，南方澳大橋坍塌。這樣的工程品質，美國怎會看得上？反觀中國大陸，過去20年間，完成了杭州跨海大橋、港珠澳大橋、全球最長的平潭垮海公鐵兩用大橋等；還囊括全球最高的6座橋樑，包括了第一高的杭瑞高速北盤江大橋。

次論高鐵。台灣高鐵於2007年通車，卻比2006年商轉的上海浦東機場到龍陽路站的磁浮列車要晚。台灣高鐵，係日法混血系統，囿於海島地狹，僅此一條。大陸高鐵師法日法，總里程長高達3.5萬公里，雄踞世界第一，擁有多項自行研發的知識產權，並在高寒地帶、凍土地區興建了高鐵。

再論捷運。50年代，北京即有地鐵，但軌道、車輛與服務品質均屬劣等。台北捷運板南線開通後，上海一號線隨後開通。在那之後，大陸藉著08年奧運、10年世博會的契機，地鐵飛速發展；近年來，各一、二線城市也陸續完成了都會軌道系統，且擁有自主知識產權。台灣捷運持續緩慢發展，2017通車的桃園機場捷運，耗資新台幣1200多億，費時20年有餘。列入前瞻計畫的基隆輕軌，爭論3年有餘，至今無法定案。

後論機場與電廠。耗資800億人民幣、費時3年多的北京大興機場，已於2019年9月正式營運，這是世界上最大、自動化程度最高的機場。反觀台灣桃園機場三航廈，紙上談兵多年，流標多次，迄今不見它樓起。此外，台灣的核四廠，吵吵鬧鬧近30年最終落得廢墟一處，數千億資金丟在水裡。兩岸差距，不可同日而語。

基礎建設成敗的關鍵在於技術人才的有無。台灣基建隊伍，既無自主知識產權和技術，又無效率，而美國的基礎建設，遲滯落後，多年來霸凌非白人地區國家，東南亞、拉美地區屢傳反美示威。台美聯手進軍基建市場，挑戰素有「基建狂魔」之稱的中國大陸，勝算究竟何在？

（作者為作家）