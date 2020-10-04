川普總統打破傳統在大選前夕提名大法官，在參議院行使同意權過程中將出現政治角力，但一項基本原則永遠不變：「三權分立、相互制衡」，以及大法官樹立的超然、獨立典範不容挑戰。反觀台灣大法官爭議不斷，尤其予人司法服務政治權力的負面形象，成為司法改革最大諷刺。

川普於9月26日在白宮玫瑰花園舉行盛大典禮提名巴瑞特為大法官，彰顯了大法官在美國的崇高地位及影響力。美國聯邦最高法院於1789年國會通過《司法法》時成立，200多年來，最高法院諸多畫時代、膾炙人口的裁判，不但對美國，對世界都有深遠影響，如終結學校種族隔離、警察逮捕時的「米蘭達」宣言、墮胎合法化、保障新聞及言論自由等。

大法官是民主共和兩黨及自由保守勢力的必爭之地，除了釋憲、司法審查等角色外，也是司法正義的最終手段，特別是2000年總統選舉最後是由最高法院決定小布希勝出，最高法院成為總統選舉爭議的裁決者，這也是為何精於政治算計的川普寧可背負罵名，急欲把自己人送進最高法院，做好超前部署。

大法官具有高度法學素養、完美法律資歷、獨立見解、良好操守紀錄及跳脫意識形態，再加上終身職保障，即使掌握提名權的總統也無法操控。台灣現任大法官被總統公開訓斥在美國是無法想像的場景。

目前美國最高法院保守派與自由派大法官比例是5比4，首席大法官羅伯茲是小布希總統任命，政治傾向保守派，但最高法院於7月以7比2多數裁判，要求川普必須將報稅資料交給紐約檢察官調查，但拒絕國會眾議院調閱川普報稅資料的申請。法律之前人人平等，川普沒有任何特權，即使保守派多數的最高法院也不埋單，而在台灣，國家元首的升等論文卻被列為「最高機密」、保密30年。

美國最高法院的重要職掌也包括對民主政治設下適當界線，確保多數不可經由立法侵犯少數的權益，特別是言論自由、宗教自由、適當法律程序等基本價值不能因為多數改變立場而遭破壞。

反觀台灣，民進黨完全執政後，在立法院以多數暴力通過《促轉條例》成立促轉會，及《黨產條例》設置黨產會，所謂的「東廠」、「西廠」成為集行政與司法權於一身的權力怪獸；不當黨產條例的「針對性立法」及「溯及既往」的認定，也幾乎違反了所有的法理原則。

但大法官會議卻對黨產條例及黨產會做出「全部合憲」解釋，當大法官屈服於政治壓力之際，維護社會正義的最後一道防線隨之潰散，對台灣的民主化進程及司法改革造成難以彌補的傷害。

最高法院大法官是美國法律人夢寐以求的最高榮譽，現任大法官除了前哈佛大學法學院長卡根外，都具有聯邦上訴法院法官資歷，但台灣最高法院法官對爭取大法官卻有所保留，因為，台灣大法官的光環並不如預期閃亮。