全球好好矚目他這回的「因果報應」了。政治領袖動輒觀瞻卻仍嘴硬、扭曲事實或造口業，命運的安排往往「還治其身」！面對已經逼近的11月總統大選，最後巡迴各州衝刺造勢的機會等同被剝奪，再加上川普一向強勢的形象，本來就無法以病人姿態改採哀兵戰略。

大半年來總是對於新冠肺炎採取「睥睨危言」的川普，難道最後關鍵時刻，恰是被「肺炎之神」無情剝奪一切？在美國新冠病毒對老人的攻擊力兇狠十足，這也使得川普的真實病況如何莫測高深。白宮內部當然是徵召全美最先進、最強大的治療手段，但這個「早不得、晚不得」偏偏這個當下染病，時間點上的湊巧可謂臻於玄學或神學的層次了。

關於「時間點」，最近同樣縈繞在台灣海峽的天際線成為憂患難解的懸疑。兩岸軍事的緊繃程度來到空前絕往，大陸解放軍戰機直接飛越並吞噬了「海峽中線」的概念，幾乎只剩下飛到島內讓台灣民眾仰頭就能看見的最後程度。一切源自「台、美、中」三方政治角力的曖昧蹊蹺，但如今兩岸情勢再也不是彼此「放話」的手段，軍事推進到最後「何時動武」的時間點，彷彿成為遠在天邊、卻也隨時近在眼前的一道懸念。

肺炎染病的時間點？兩岸戰爭的時間點？面對著「疫情」與「武統」兩大威脅，多數台灣民眾雖然心有慌墮，卻顯然還是可以兩不為礙的繼續安然過日子。儘管其一是「個人命運」的病厄至難，另一更是「台灣命運」的集體浩劫。

關於這種矛盾又諷刺、狀似正常卻又本質荒誕的「集體正常的沉淪」，恰也一如全球疫情蔓延至今重傷經濟，但資本市場竟早已恢復成脫韁野馬，縱橫在各國噴湧溢出的加印鈔票之中。政治作為日以繼夜的「主敘述」與「主推理」，權力賦使政治「既可誇大意義、也可遮蔽真相」！

美國在肺炎疫情的政治運作，屢屢露出制度與人性的錯漏之處，川普倨傲不肯虛心面對，如今命運給予他最無言殘酷的一手回擊。

於是，眼前所謂的「命運」及其無可捉摸的「時間點」，究竟是一種超然物外，抑或是一種沉淪心態？是因果報應的自然法則，或者能量熵數的必然規律？當政治不再能卓然面對萬千世事挑戰，民主政治與集權制度無不同樣捉襟見肘之際，台美中的糾纏關係是否其實只是三方幾位「愛瞎搞的政治人物」在折騰著眾多人們的未來，真相如今似乎慢慢的正在水落石出。

川普就這麼病了，會不會最終就這麼因此敗選下來，成為最具爭議卻又虎頭蛇尾的一任美國總統？兩岸就這麼打仗了，能不能炸彈只落在凱達格蘭大道那一帶就好？至於新冠病毒就算難以終結，只要口罩還在且能遠離人群，活下來並不算艱難。

以上這些都不是政治語言的論辯，卻幾乎都是老百姓內心誠實的表述，選票被政客們騙走了並非無計可施，一旦政治無常起落的底牌自始至終都是因為命運。