前陣子，因為陳菊等一干深綠人士被提名擔任監察院長及監察委員，經過了國民黨的抗爭之後，陳菊等人依然當上了監察院長及委員，在國民黨反對陳菊擔任監察院長的抗議過程中，部分國民黨的委員竟加碼到要廢除考監兩院，著實令人費解，使原本聚焦於反對陳菊等人擔任監察院長及監察委員的焦點頓時偏離了，模糊了原本的訴求，更使藍營內部自亂陣腳，無法同仇敵愾，此為整個抗爭中的一個非常大的敗筆。

眾所皆知，五權憲法及五院制是中國國民黨的總理，中華民國的國父的理論及構想，此構想也被實踐在中華民國憲法中，中國國民黨向來是堅持捍衛五權憲法，反對破壞五權以及五院制的，在此次反對陳菊擔任監察院長的一系列抗爭中，部分藍委提出廢考監兩院，根本違背中國國民黨向來的立場，導致國民黨在抗議中自亂陣腳，各自吹一把號，也使得黨內無法團結一致，深怕被那些藍委利用來為廢除考監背書，此為整場抗議中最大的敗筆及遺憾!

沒想到之後，國民黨內部還繼續吵廢考監一事，無視高雄市長補選，繼續擴大黨內的矛盾，使眾人無法齊心為黨，之後更是冒出所謂廢院不廢權，看似妥協的折衷方案。

大家只要稍微了解一下，稍微思考一下，就應該會了解，所謂廢院不廢權的說法，根本是哄騙及誤導大家入局的一個詐騙話術，原因何在?

我們看看國父當年怎麼講的:

監察權就是彈劾權。外國現在也有這種權，不過把它放在立法機關中，不能夠獨立成一種治權罷了。

外國學者近來考察中國的制度，便極讚美中國考試的獨立制度，也有仿效中國的考試制度去拔取真才。像英國近來舉行文官考試，便說是從中國仿效過去的。

從上面的兩段話可以看出，西方國家也是有考試權跟監察權的，只是他們的考試跟監察權並不是獨立出來跟其他三權平起平坐的，或是併在三權內。

又例如，美國有一個人事管理局，負責處理考試的事項，以上述的幾個西方國家的案例來看，西方也有監察權跟考試權，我們難道可以說，西方國家也是五權憲法嗎?並不是嘛，西方還是三權分立，不是五權。

我們國家的體制，之所以為五權憲法，五權分立，就是因為行政、立法、司法、考試、監察，這五權各自分立，各自分工，是平起平坐的，今天如果廢了考監兩院，試問，何來的五權”分立”?考監兩權又該如何獨立?這不是欺騙哄騙的把戲嗎?根本是釜底抽薪，徹底的搞實質的三權分立，消滅五權，還有什麼臉再自稱自己在護憲。

(作者為國民黨年輕黨員)