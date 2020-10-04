就在上個月，一個「十月驚奇」的新名詞產生，當時主要還是針對兩岸之間可能爆發軍衝突的揣測，但這個討論尚未有定論，就在幾天之前，因美國現任總統川普突然傳出感染新冠病毒確診的消息，爆出他是否能撐得下去競選的問題。進而也讓接下來的「美中台三角關係」呈顯出一個不確定的狀態，在心理上也的確弄亂了台灣社會。因此，怎麼來看這一連串的變局與挑戰？是台灣人民無法避免的問題。

首先，我們試著再回首幾個月來，中共在對台軍事威脅所展現的特殊性：一是共機在繞台時已不再拘泥於過去傳統做法，而是直接去否認台灣海峽原先有一個糢糊的「兩岸中線」存在的事實，這個「否認」，是讓1958年之後兩岸軍機與船隻曾經盡量的不希望跨越這條中線，以維持兩岸彼此不挑釁對方的「默契」因而破局；另一則是中國大陸最近展開的軍演，它頻繁性與範圍擴大性，是歷來之最，遠遠超過以往的布局，擺明了就是針對台灣。

北京對台政策開始有變，不是近期才有的發現，從蔡英文2016年上台前後，由於民進黨執政當局不承認「九二共識」，已讓外界看到陸續變化的一些軌跡：譬如說2015年3月4日，習近平在電視上的講話，就說：「如果兩岸雙方的共同政治基礎遭到破壞，兩岸互信將不復存在」，一旦「基礎不牢」，就會「地動山搖」。到了2019年1日2日《告台灣同胞書》40周年紀念會上，習近平再提醒：「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。」說明了解決台灣問題，是一直掛在北京心上

其次，美國總統川普在任內4年期間裡，對台的措施不管是口惠或實質，但至少在態度上，川普政府的確讓民進黨當局感受到「溫暖」，或認為川普至少是美國1978年與台灣斷交之後最支持台北的總統。也因此，民進黨也從不遲疑，把自己在兩岸的立場上就擺在一面倒的「親美」；另方面為了凸顯自已不是兩邊討好，更是強烈的「反中」、甚至「仇中」，形成了像是下一個賭注，從不考慮需要兩邊押注的「平衡性」。

川普突然的「確診」，並不代表他在美國大選中可能出局，但他的健康問題，卻不得不讓他的支持者感到選情將不再樂觀。其實川普在確診之前，他在選情民調、各州選舉人團的可能得票狀況，已落後民主黨的提名人拜登。而確診的問題，也引發了川普在還有一個月的時間裡，是否能扳回一城的爭議：一是他的健康恢復的疑惑，另一則是川普到底能提出多強的辯證：他痊癒之後的身體，能勝任選舉在最後的衝刺？有人或提出川普會因而贏得更多「同情票」，但就歷來美國總統大選來說，到現在為止尚沒確定他支持對象的選民而言，應是屬理性決擇的族群，應該不會對川普健康而付出同情。

因此，當兩岸情勢嚴峻，「兩岸的十月驚奇」恐怕已不是戲言，而川普病倒，「美中台的十月驚奇」的來臨也就不像是「胡扯一通」，那麼蔡英文作為一個台灣領導人，即使她過去認為在美中間有所「取捨」是對的，那麼她在「十月驚奇」來臨之下，就不能再擇善固執，至少要思考一下：美國民主黨上台，台灣還能得到美國的支持會否更強？如果答案是否定的，她也要思考，北京會否輕易接受她的「回頭是岸」？基本上，那會是個前進不得、後退很難的尷尬時刻。

但無論如何，再幾天的「雙十講話」，或是蔡英文可透露些「善意」給對岸的一次機會。她不需講些她自己都做不到的話，但減少仇中反中的言辭，只想緩和兩岸目前嚴峻的情勢，安定下已經慌亂的台灣社會，應該是可以吧？

(作者為澳門理工學院名譽教授)