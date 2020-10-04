十月驚奇真的來了，居然是川普本人感染新冠病毒。諷刺的是，前不久川普還在聯合國大會上赤膊上陣，把疫情的責任完全推給中國，同時不忘自吹自擂美國的抗疫成績。一個自以為是又自私自利的美國實在沒有大國的樣子。

首先，川普在聯合國講壇上執意使用「中國病毒」一詞，並要求「聯合國必須讓中國為他們的行為承擔責任」，完全是嫁禍於人。的確，疫情首先在中國大陸爆發，但病毒是否源于中國尚未可知，更何況中國自己也是疫情的受害者。

更重要的是，中方在確定病毒人傳人後，果斷採取了封城措施，同時盡最大可能阻斷至少延緩疫情向全球蔓延。據統計，在今年2月初美國對中國公民關閉邊境時，美國公布的確診病例幾乎可以忽略不計。因此，川普對中國的歧視與追責是不公正的。

其次，川普吹噓美國在抗疫鬥爭中的表現，包括迅速生產了供應數量創紀錄的呼吸機、率先研發挽救生命的療法、三種疫苗正進入最後階段的臨床試驗等，仿佛美國才是國際社會抗疫的楷模。

然而，真相的另一面卻是擁有世界上最先進的醫療技術、最完備的醫療體系的美國已有700多萬人確診，20多萬人死亡。美國疫情如此嚴峻，川普還在首場大選辯論會上嘲笑拜登戴口罩。如今川普本人中鏢新冠肺炎，讓他的剛愎自用與玩忽職守暴露無遺。與其形成鮮明對比的是，中國不僅率先遏制了疫情在國內的傳播，還大聲疾呼國際社會「不遺漏一個感染者，不放棄一位患者，堅決遏制疫情蔓延。」

再者，處處標榜「美國優先」的川普以己度人，宣稱「我很驕傲地提出美國優先，正如你們應該以你們本國為優先一樣。這正是你們應該做的。」沒錯，每個國家都需要維護自己的國家利益，但並不是所有國家都像美國這樣唯我獨尊，還以所謂本國優先為榮。

習近平在聯合國講話中主張，「我們要樹立你中有我、我中有你的命運共同體意識，跳出小圈子和零和博弈思維，樹立大家庭和合作共贏理念」。當川普含糊其辭表示「我們將發放疫苗」時，習近平已經旗幟鮮明承諾「中國已有多支疫苗進入Ⅲ期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。」

今年的聯合國大會是在疫情背景下召開的，對聯合國一毛不拔的川普卻在演講中炫耀美國的軍備投入，實在文不對題。習近平則在講話的最後宣布了一系列支援聯合國的重大舉措，包括將向聯合國新冠肺炎疫情全球人道主義應對計畫再提供5000萬美元支援，以及將設立規模5000萬美元的第三期中國─聯合國糧農組織南南合作信託基金等。這些真金白銀才是對國際抗疫最有力的實際支援，也是承擔大國責任的具體表現。

正如習近平指出的，「大國更應該有大的樣子，要承擔大國責任，展現大國擔當。」作為唯一的超級大國，美國可以做得更多更好。如果繼續對內製造分裂，對外轉移矛盾，有朝一日美國恐怕真的會從超級大國寶座上跌落下來。這只能說是咎由自取了。

（作者為大學教師）