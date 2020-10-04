美國總統選舉果然上演「十月驚奇」，只是出乎外界意料之外，居然是由川普親自上演，他及夫人梅蘭尼亞都宣布已感染新冠肺炎，將實施住院隔離及治療，對於後續的選情及國際情勢都可能產生影響。

川普夫婦意外染病對於其選情應有不利的影響。首先，儘管美國的新冠病毒感染及死亡人數都高居世界第一，但是川普一直自誇他的防疫工作非常成功，而且美國疫情已逐漸獲得控制，將迎來抗疫的勝利。但是現在川普夫婦及其幕僚與幾位美國議員相繼染病，證明美國疫情仍未止歇，川普所謂疫情已逐漸好轉根本不是事實，難以說服選民。

其次，川普染病的原因仍不清楚，如果是因為被其幕僚希克斯所傳染，看起來是因為在室內討論議題時未戴口罩也未保持社交距離，明顯未遵守政府所公布的防疫措施，突顯出川普一向忽視公衛專家及官員的建議。川普在造勢場合也未戴口罩，也未要求參加者一定要戴口罩，這些都助長了美國疫情的蔓延。此次染病顯示川普的防疫觀念與態度有問題，對於美國疫情的擴散難辭其咎。

第三，川普目前在一些關鍵的搖擺州民調仍落後拜登，如今因為染病必須隔離兩周，之後身體狀況仍難預料，將失去許多現場造勢的機會，無法在最後關頭為自己的選情衝刺，最終恐敗在這些關鍵州的選舉人票數。

當然川普染病也可能獲取同情票，尤其是川粉們的支持。美國國民一向有愛國的傳統，在疫情期間，總統又染病在身，形成領導的危機，美國人民會傾向希望總統安然無恙。因此，拜登陣營對於川普的病訊也不敢見獵心喜，反而是小心應付。拜登夫婦立刻推文祝福川普夫婦早日康復，民主黨陣營也主動將攻擊川普的電視文宣撤回，以免被視為不顧國家危機謀求選舉私利，招致中間選民的反感。

但是拜登陣營也不能太過自我限縮，若持續按兵不動，讓媒體的版面都在討論總統個人的健康，選民們都期許總統早日康復，反而轉移了選戰的焦點，對自己的選情不利。拜登應該在不直接點名川普疏失的情形下，對於美國當前所面臨的疫情、經濟、種族、分裂問題，提出自己的解決方案，爭取曝光機會，維持選舉的動能，爭取最後的勝利。

川普染病的消息傳出後，各國領袖紛紛表達慰問之意，這應該是出自對於美國尊重的禮貌性表態居多，畢竟不論是美國的對手或盟友這3年來都吃過不少川普的施壓苦頭，衷心祝福他的應該不多。 雖然美國刻意將有「末日機」之稱的E-6B通信中繼機起飛消息曝光，以示仍具有充分核嚇阻能力，但是以各國反應狀態而言，包括美國視為潛在威脅的中俄北韓伊朗在內，目前仍無國家希望美國發生動盪，也無意挑釁美國，以維持國際局勢的和平穩定。（作者為淡江大學國際事務學院院長）