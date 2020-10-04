近來前總統陳水扁與台北市長柯文哲在公開場合，都分別呼籲並鄭重提出兩岸應和解、兩岸應和平交流的談話，除值得國內社會各界省思之外，中國大陸當局亦應重視台灣民意對兩岸和平與台海安全的期待。

中共解放軍近來頻繁在台海附近進行實戰化演練，中共戰機多次飛越海峽中線，大陸外交部和國台辦發言人先後表態，「海峽中線」並不存在；除此之外，國台辦發言人馬曉光再度強調，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，無此基礎，台灣由誰來擔任海基會董事長都是枉然。上述大陸挑釁的軍事動作無助於兩岸和平；而堅持九二共識不變的作法，恐亦無助於兩岸復談。

當前兩岸關係所以會陷入緊張狀態，甚至瀕臨戰爭的邊緣，關鍵原因在民進黨重新執政至今，蔡總統一直未公開承認「九二共識」有關；加以近年來「台美關係」的持續提升，以及台灣「對美採購武器」的質量提高，使得民進黨政府與北京當局完全缺乏互信，且兩岸最高領導人也無任何的溝通機制。

兩岸政治僵局的造成，若單方面歸罪於蔡英文政府，其實是有很大的討論空間。蔡英文在今年1月大選結果，以得票817萬的高票連任成功後，中國大陸在台灣問題上就應重新思考，是否仍應以原來「國共兩黨」的九二共識，來處理未來的兩岸關係？是否也應有新的思維與彈性作法？

其實兩岸進行和平對話，民進黨政府並未完全放棄機會。此由2016年蔡總統在第一任就職典禮的演說內容，即可得知。當時蔡英文已公開承認「九二會談」的歷史事實存在；並表示，未來新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律處理兩岸事務。

2018年4月27日為南北韓領導人金正恩與文在寅舉行高峰會，受到國際社會的矚目。當時對於兩岸領導人，未來是否亦能會面的敏感問題，蔡總統於當天接受媒體訪問時，亦曾公開表達：「只要不設政治前提，而且在對等原則之下，我相信沒有任何一個台灣總統會拒絕，甚至於我們也樂見可與對岸的領導人見面。」

中華民國是民主體制國家，朝野兩大政黨，其意識型態以及對「九二共識」的看法，自然會有極大差異。雖然民進黨政府至今不提「九二共識」，但蔡英文在今年520就職演說時亦公開表示，只要是在「和平、對等、民主、對話」的原則下，我們也願意跟對岸展開對話。

總而言之，國際政治環境與台灣民意趨向，都已大為改變，身為世界大國的北京政府，是否亦應重新考量，另外尋找以其他原則或能被民進黨政府所接受的共識，作為雙方政治協商以及兩岸和平交流的重要基礎。相信上述務實的戰略作法，不只對兩岸的和平發展有真正意義，而中國大陸對維護台海及亞太區域的安全穩定，也會有一定的國際貢獻。（作者宏國德霖科技大學講座教授）