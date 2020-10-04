美國國務院2日還強調，國務卿蓬佩奧不受川普總統確診新冠肺炎影響，依照原先計畫預定於7日至8日訪問南韓。然而4日又突然取消訪問。雖然話說延期，箇中原因值得推敲。

南韓外交部長康京和提前於9月25日明確指出「排除特定國家的同盟組織」，南韓不會參加。南韓早已告訴美國，南韓拒絕加入圍堵中國大陸為目標的印太戰略隊伍在案。

另外，蓬佩奧訪韓目的包括5G網和半導體等先進科技的合作。現實上，這個企圖也難達成。因為，南韓三星等公司早已漁翁得利，從台積電與中共切斷產業鏈之後，三星等已撿到槍，不會輕易放棄這筆財源。

其實，美國與南韓間的齟齬，並非始自今天。無論是親或反文在寅政府學者的一致看法是，文在寅總統的親中、親北既定外交政策無法改變，因此，影響了南韓與美、日傳統同盟關係。

這可從文在寅施政三年餘期間，南韓與美、日兩國關係變化得到證明。具體事例有：文在寅看準川普「愛錢」如命，就提出北韓一直反對的美韓聯合軍事演習停止或縮減規模，成功說服川普。韓、日相互採取報復，彼此都受傷，至今未完全獲得恢復。

尤其，蓬佩奧希望與南韓合作說服北韓。期待在美國總統選舉期間，北韓領導人金正恩不要發射洲際飛彈或潛射彈道飛彈，避免影響川普的選情更趨惡化。然而，依照北韓的慣例而言，10月10日勞動黨創黨75周年紀念日擴大軍演後，一定有「砲禮」。

對任期只剩1年6個月的文在寅來說，兩韓事務最優先。難得與金正恩簽定的各項約定，若走向先前兩位總統金大中與盧武鉉的後塵，不幸丟進垃圾桶，文在寅恐怕心不甘願。因此，這場戲要演完，不僅需要北韓配合，也需要大陸之鼎力相助。這是南韓目前的現實環境無法避免的。

文在寅不敢得罪金正恩，對北韓擺出低姿態，其目標是完成兩韓合作與交流，為和平統一奠定基礎。因此，以目前文在寅的立場來說，安排即將訪問首爾的中國外交部長王毅及承諾於年內訪韓的國家主席習近平事宜，更有利於早日解決兩韓的僵局。

在美中韓朝4國關係錯綜複雜之際，蓬佩奧取消首爾之行，恐怕不是偶然，因為，7月訪問南韓的副國務卿畢根「空手而回」是慘痛教訓。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）