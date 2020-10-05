蔣說：「過去的事不必再提了。徐蚌失敗後，匪軍立刻就要到江北，你看怎麼辦？」

我說：「我們現在樣樣都站在下風，但是也只有和共產黨周旋到底，走一步算一步！」

蔣搖搖頭說：「這樣下去不是事！我看我退休，由你頂起這局面，和共產黨講和！」

我說：「你尚且不能講和，那我更不行了！」

蔣說：「你擔起這局面，馬上就不同了。」

拒受蔣先生委託

蔣先生說這話時，顯然想到民國十六年他下野那回事。那次他一下野，武漢方面氣就鬆了。但是現在的局面可不相同。共產黨的對象並不是蔣先生一人，他是要整個拿過去的，不管誰出來都是一樣。我心裡這樣想，嘴裡當然未便明言，只是拒不接受蔣先生的委託。

蔣說：「我看你還是出來，你這姿態一出，共軍的進攻可能緩和一下。」

我仍然說：「總統，這局面你如支持不了，我就更支持不了。無論如何，我是不能承當此事的。」

「我支持你。」蔣先生說：「你出來之後，共產黨至少不會逼得我們這麼緊！」

我還是堅決不答應，蔣先生便回去了。

次日，蔣先生派張群和吳忠信二人來找我，還是逼我出來繼任總統，好讓他「退休」。我便很露骨地表示，當今局勢非十六年可比，蔣先生下野未必能解決問題。張、吳二人未得結果而去。不久，蔣先生又找我去談話。我還是堅持。

蔣先生說：「我以前勸你不要競選副總統，你一定要競選。現在我不幹了，按憲法程序，便是你繼任。你既是副總統，你不幹也得幹！」

蔣先生既搬出憲法來壓我，我便很難自圓其說。按憲法程序，他如果真不幹了，我的確「不幹也得幹」。我說：「按憲法，我是無法推辭，但是現在的局面，你尚且幹不了，我如何能頂得起?!」

「共產黨決不同我講和。」蔣先生說：「你出來，最低限度可以變一變。」

我說：「我出來，共產黨一定要我無條件投降！」

蔣說：「你談談看，我做你後盾！我做你後盾！」

作國共之間的調人

以後又聚會了幾次，蔣先生一直說要我繼任總統，並強調他五年之內不干預政治。

一月五日美大使司徒雷登（John Leighton Stuart）的私人顧問傅涇波來看我，說：「美駐華軍事代表團團長巴大維（David Barrett）將軍聞悉蔣總統有放棄大陸經營台灣的計畫，巴大維為此事曾與司徒大使商議。司徒大使願知道李將軍的意思。」傅氏的話使我大為吃驚，因美大使館的情報遠比我靈通。傅氏言之鑿鑿，使我十分詫異。

一月八日蔣先生又派張群約黃紹竑自京飛往武漢和長沙，與白崇禧、程潛商討關於他引退的事。蔣先生顯然是恐懼手握重兵的白崇禧和程潛會同中共接洽「局部和平」。張、黃之行的最大目的是為穩定兩湖。

白崇禧得悉蔣先生決定引退，由我出來與中共謀和，遂包一專機，請黃紹竑飛港邀請李濟深入京，作國共之間的調人。李任潮反蔣歷史深長，而與我輩私交殊篤，亦為中共所敬畏。他如能來京助我，則第三方面人士將不會受中共利用。不過這全是白崇禧個人的看法，並未與我商議。外傳黃紹竑飛漢去港是銜我之命，全非事實。再者，當時新聞界訛傳，說我也急於要蔣先生下野，尤為荒謬的揣測之辭，因為當時我根本不想做蔣先生的繼承人，還在竭力設法擺脫之中呢。

當這項消息已傳國內外之時，中共終於在一月十四日對蔣先生的文告提出八條答覆。這八條是：

一、懲辦戰爭罪犯。

二、廢除偽憲法。

三、廢除偽法統。

四、依據民主原則，改編一切反動軍隊。

五、沒收官僚資本。

六、改革土地制度。

七、廢除賣國條約。

八、召開沒有反動分子參加的政治協商會議，成立民主聯合政府，接收南京國民黨反動政府，及其所屬各級政府的一切權力。

中共這種答覆原是意料中事，任何人也不會感到驚奇。不過蔣先生還在觀望，他在表示引退之前，曾派蔣夫人做私人代表赴美乞援，顯然還在希望美國的態度會懸崖勒馬，重訂援華政策，作挽留他的措施。所以他在「引退」消息傳出之後，仍一再觀望，遲遲不作決定。但是他表面卻故意顯示出，有人「逼宮」，而他故意不去的姿態，其實他是別有所待。孰知西方國家，尤其是美國，對此事的反應極為冷淡。蔣夫人在美的活動也處處碰壁，使他絕望。再者，此時各地民意機關和立法委員、國大代表等都急於謀和，甚至有人公開表示希望他早日引退，庶幾和談能早日實現。

更有一重要因素，促使蔣先生下最後決心的便是共軍的長驅直入。至三十八年一月中旬，共軍已席捲江北。北岸我方只剩下烏衣、浦口和安慶三個據點，中共大軍百餘萬飲馬長江，南京已微聞炮聲。局勢發展至此，正如張治中所說：「即死硬如CC分子，亦深信蔣先生下野乃必然之趨勢。」蔣先生覺得不能再等了。他要讓我出面來和緩這一緊張的局面。

一月二十一日上午十時許，蔣先生召集在京黨政軍高級人員百餘人，在其官邸舉行緊急會議。與會人員黯然無聲，空氣極為沉重。（待續）