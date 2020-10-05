無色覺醒》賴岳謙：台灣健保破產危機？虧損連連該怎麼辦？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第732集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「台灣健保破產危機？虧損連連該怎麼辦？」

健保財務吃緊，備受民眾關注的健保費調漲事宜，衛福部長陳時中近日於立法院備詢時指出，健保是種保險，依法須量能付費、收支平衡。據傳衛福部有意調漲方案，包括從健保費率及藥品、檢驗等部分負擔方向進行調整，將在11月檢視費率。

全民健保制度至今25年。當初設立目的是期望減輕人民就醫的經濟重擔，如今大眾的醫療觀念與健保制度並未與時俱進，導致全民健保財政逐年惡化，問題如滾雪球般日趨嚴重。

現行健保費制度上存在許多的不合理。舉例而言，健保徵收是依據家庭所得稅計算，但許多台灣民眾卻會透過各式名目，規避政府徵取稅收。如此除了無法解決稅收問題，連帶影響健保費也無法依比例徵收。反觀任職於企業的一般老百姓，薪資收入被攤在陽光下，政府機關國稅局一目了然，反而成為繳交健保稅的「大戶」。

而健保財政問題早已不是秘密。政府曾經為解決健保財務危機，提出「補充保費」政策試圖彌平財政缺口。對於民眾未列入一般保險費計費的6項所得或收入（高額獎金、兼職薪資所得、執行業務收入、股利所得、利息所得及租金收入），計收補充保險費。

台灣低薪問題嚴重，許多民眾為了貼補家用，只能透過下班再兼職的方式貼補家用，若兼職薪資達到一定門檻後，需提撥部份兼職收入作為「補充保費」。政府此舉不僅沒有解決問題，反倒本末倒置，懲罰為替負擔家庭基本開銷而在外兼職的民眾。

除了徵收制度的問題外，台灣民眾對於醫療分級教育觀念仍舊陌生，無法跳脫「大醫院」與「小醫院」的迷思，不論狀況情急與否，一窩蜂的往大醫院「擠」；甚至因醫療費用便宜，造成大眾有病就醫、無病也就醫的現象，醫療資源浪費問題嚴重。

健保問題自始以來皆是執政黨的燙手山芋，甚至「無人敢碰」。今年新冠肺炎(Covid-19)在全世界延燒，相比於歐美各國，台灣在疫情方面的控制上可說是「國際模範」。全民健保也順勢成為執政黨「大外宣」的利器。如今面臨到健保費調漲徵收的爭議，執政黨該如何運用智慧解決，是必須要再多作思考。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！