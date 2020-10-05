低利率的環境，讓凡是打著有利可圖的商品都能吸引市場游資追逐。因應市場需求，這幾年各種創新的投資商品大量在市場上出現，以國內而言，最熱門且規模成長最快速的非ETF莫屬。目前國內ETF規模已直逼2兆元大關，熱絡景況不但引起主管機關的注意，也經常示警投資人：要留意溢價追漲的風險，連花旗銀行也在日前出專文指出，ETF飆速成長，已讓台灣成為亞洲基金市場的新巨人。

國內ETF市場發展起步進程落後國際，在2003年才出現第一檔以連結台股加權指數為主的本土股票型ETF基金，之後相隔五年才有產業型及主題型ETF掛牌，接著在2009年開放境外型ETF，2011年債券ETF獲准上市，可以說前十年發展步履走得十分蹣跚，不過2014年後加速開放槓桿型ETF、反向ETF及期貨型ETF等商品，台灣一躍成為大中華區的領先者，其中許多反向ETF產品設計更是開全球創新先例。至2017年首檔連結外匯的ETF上市，國內ETF商品包羅萬象的多元化程度，幾近完美覆蓋了所有傳統型金融投資工具，也開始帶動國內ETF的交易進入爆發成長期。

交易所統計，國內ETF市場規模在2017年才突破3千億元，之後每年倍數成長，最新統計已逾1.9兆元，其中債券ETF規模約1.3兆元，高居亞洲第一大。股票型ETF部分，正向及反向的單一最大基金，規模都突破千億元以上，吸金實力十分驚人。

再就交易面來看，2018年上市櫃ETF總成交值突破達到2.15兆元，之後隨市場波動加劇，週轉率不斷提高，不單是相關標的經常擠進台股每日熱門交易前十名，助攻股市的成交總值不斷向上攀升，還因ETF市況空前，讓證交所多次獲得亞洲最佳ETF交易所的年度大獎。

不過，包括ETF在內，市場衍生性商品愈來愈多樣化，且槓桿倍數設計產品變多，還可進行融資交易等，經多重擴張信用後，一旦市場出現劇幅波動，投資人遭受巨額虧損的慘案也不斷發生，市場每隔幾年就會出現一次小型的新金融商品風暴。像是：2014年TRF事件，當年因人民幣重貶，讓操作TRF（目標可贖回遠期契約）者損失慘重。2018年0206事件，當年2月5日美股暴跌1,175點，造成隔天台指期貨市場開盤大跌284點開出，當下台指選擇權各履約價出現買權、賣權都漲停的現象，許多人補保證金不及被強制平倉斷頭出場，被形容是選擇權大屠殺事件。今年則有負油價事件，讓元大S&P原油正2 ETF下市，造成數萬名投資人損失。

一次次的衍生性商品股災事件，不只讓投資人財物損失慘重，連發行商也有失足的時侯。像在今年3月華南永昌證券因發行認售權證後，遇台股大跌，在避險操作不及的情況下，單月稅後鉅額虧損高達新台幣47.59億元，該公司董、總都因此下台。

面對這些小型的金融風暴一再發生，不甘財產就此蒸發的投資人事後籌組自救會，想透過走和解或是訴訟，尋求仲裁等多管道努力爭取權益，但程序冗長，又是另一次的精神磨難。雖然金融監理單位，在股災事件過後也一次次檢討，並重罰相關發行商及行銷單位，但這些作法都過於消極。該如何加強宣導及教育工作，強化事前的預警制度及資訊的揭露，減少投資人因為對投資商品的了解不夠而誤觸地雷，才是要杜絕類似小股災發生的積極作法。

美國Fed已在日前表明在2023年前都不升息，全球低利率環境將有利投資市場繼續活絡，貝萊德預估，接下來全球單是ETF商品規模，將可由目前的7兆美元，成長到2023年達到12兆美元上。

而台灣除了同樣面臨低利率的環境外，國人原本就有熱愛投資的特質，加上國內人口高齡化，高儲畜率，還有擔心勞保破產的疑慮升高等條件，都讓國人面對投資問題時變得更主動積極，也讓國人對新金融商品的接受度更高於其他國家。

花旗銀行曾形容台灣具有基金發展的完美條件，值得全球財富管理業借鏡。我們也期許國內金融監理單位，能藉由資本市場再次蓬勃發展的機會，有更多開放創新的作為，並積極作好市場監理把關的工作，讓國內資本市場能吸引更多國際資金的參與，讓投資人能有更多的投資工具可以選擇，創造更多元的財富收入，也幫國家創造更多的稅收，打造三贏的資本市場環境，把台灣從亞洲基金的巨人，變成全球資本市場的重鎮。