兩度獲得普立茲新聞獎的美國名記者紀思道在《紐約時報》發文警告，美國社會正在快速退步。他引用「社會進步指數」資料指出，美國教育、醫療、衛生、犯罪、政治權利、歧視少數族裔、心理健康等指標都明顯退步，許多項目和第三世界國家類似；總排名從2011年第19名退步到今年第28，是受評比163國家中退步最厲害的。著名的哈佛大學商學院教授麥可波特下結論：美國已經像是一個開發中國家。

這是個令人震驚的發現，長年以來，美國社會是全球公認的進步象徵，是各國學習的典範、留學和移民的目標，怎麼會變成這個樣子？但是，具體數字明確顯示，美國人的生活水準已經下降、社會衝突嚴重且日益惡化、政爭激烈、政策不穩定，GDP正在被中國超越，長久以來深植人心的「美國夢」逐漸褪色，美國已不再是「美國」。

過去半世紀以來，美國領先全球稱霸世界，奠基於三大優勢：無以倫比的軍事力量、最能保值的美元及無人可及的科技能力。軍事力量保障了美國國家、家庭和個人的安全，不像某些國家隨時面臨戰亂凶險，無遠弗屆的武力投射力量既維持了世界秩序，也鞏固了美國的國家利益，多數國家願意接受美國制定的遊戲規則。美元受到美國強大經濟力與全球影響力的支撐，各國不但使用美元交易，更用於外匯儲備，放縱的美式生活所造成的國際貿易逆差，得以用無限制擴張的美元通貨加以護持。超越各國的科技能力，不僅拓展了人類對宇宙的探索和了解，也以各種創新技術不斷推出新奇的產品和服務，豐富了美國和全人類的生活，讓美國成為20世紀上帝對人類「牛奶與蜜糖」的應許之地。

然而，「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，美國過度將資源投放在軍力和國際事務的結果，該有的投資和建設逐漸荒廢，社會指標節節敗退，許多項目已經和第三世界無啥差異。例如，健康數據和約旦、阿爾巴尼亞人不相上下；兒童所受教育和蒙古、烏茲別克大致相當；凶殺率高於全球多數國家；交通死亡率、衛生條件和通訊網路落後多數已開發國家；早婚率偏高、某些州甚至還允許「童婚」；對少數族裔歧視程度更難堪的排到第1百名。

和美國恰成對照的，是大陸利用國際大環境有利因素，全力強化基礎建設，致力發展經濟，硬實力不斷上升，GDP從1978年占全球1.8%，提升到2019年16%，僅次於美國的24%，大約是日本、德國、英國和法國的總和；若以物價調整，已經超越美國成為世界最大經濟體。不過，大陸「社會進步指數」表現並不算好，不但落後美國甚遠，還從剛開始的90名倒退到100名，代表大陸軟體建設進步速度遠遠落後硬體建設。

硬體建設驚人的進步速度，卻讓大陸開始陶醉，不再遵循鄧小平「韜光養晦」路線，引來美國的警惕，因而在戰略上圍堵中國，並發動貿易戰、科技戰，企圖拖慢中國成長的速度。美國以「乾淨網路」之名，遊說各國共同禁用華為網路設備，繼之頒布晶片供應禁令，勒令所有使用美國技術和設備生產晶片的企業，未經美國准許不得對華為供貨，華為短期內很難找到替代方案，必須降低手機科技等次，喪失高階手機市場，大陸半導體產業發展也將受挫，相關產業都將受到影響。此外，一些類似大型客機C919發動機的精密科技產品，基本都是「美國供應鏈」，都受制於美國，須速謀因應之策。

大陸GDP即使追上美國，但「瘦死的駱駝比馬大」；美國的軍力、美元影響力、科技進步能量仍非大陸所能超越。美國國力固然呈現長期衰弱趨勢，但軍力、美元、科技霸權及文化影響力仍將持續一段時間。大陸國力興起態勢明確，但軍事與科技實力仍有短板，人民幣影響力上升，仍難與美元抗衡，文化跨國穿透力也不及美國。

美國的壓力已讓大陸覺醒，開始用舉國體制建立以內循環為主的雙循環經濟，並投入更多資源發展自主高科技能力。中美兩個體制的鬥爭，究竟誰勝誰負，可能需要5到10年才會看到結果。