距美國總統大選不到30天，也替所謂十月大驚奇拉開序幕，美國總統川普感染新冠肺炎後，美國卿蓬佩奧將訪日本、總統蔡英文如何發表國慶文告等，一連串的未知以11月3日的美國新總統產生為收尾，台灣能否越過驚濤駭浪，考驗國安團隊。

撇開所有陰謀論不談，川普確診新冠肺炎，令人對全球第一強國的領導人安保捏把冷汗，幾乎是荒腔走板。疫情肆虐下，總統身邊人的接觸史管控、消毒等早應有一套嚴格規範。如果總統如此輕易就惹疫，要對其發動生化攻擊，也不是太困難的事。

川普染疫已經替美大選投下震撼彈，接著美國卿蓬佩奧將訪日本，雖然對於外界傳聞蓬佩奧可能突訪台灣，美國助卿史達偉表示，沒有旅行要宣布，並重申希望兩岸問題能透過和平對話來解決。但誰都無法預期，是否松山機場某天降落的專機，走下來的是蓬佩奧，他硬要來，蔡政府也很難說不。

接下來雙十國慶，蔡總統的談話是採取520就職演說的基調，還是刻意拉升反中情緒，必然是北京高層關注的重點，大陸對國慶文告的態度必然是，無期待，但至少挑釁勿升級。

以上還是可以預期的，還有太多未知的出招，在最後不到30天會突然跑出，這堪稱是95、96年台海危機後，兩岸最難預測的時刻，國安團隊有義務守護國人的生命與財產，畢竟這沒有回頭路。