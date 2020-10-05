加拿大海軍日前由南往北通過台灣海峽，而後還在官方推特釋出系列「船員戲水照」，一派輕鬆歡樂的氣氛，與近來台海緊張升溫的局勢形成強烈對比──台灣作為「美國的堡壘」，最近正在討論是否恢復徵兵制。

最新民調指出，有66.6%民眾支持恢復徵兵制。但其中矛盾的是，18、19歲年齡層的民眾（一旦恢復徵兵就絕對逃不掉的族群），96.3%願意上戰場，但卻有87%的極高比例不支持恢復徵兵；20至29歲年齡層（一旦發生戰事極可能第一批上戰場的族群）則表現出，僅26.1%願意上戰場，但卻又高達57.8%同意恢復徵兵。這意味著年輕人並不認為兩岸真的會開戰，否則就不會有這種「死道友不死貧道」的心理──台海戰事一旦發生，誰能逃得掉？

國防部也已表態，對恢復徵兵持保留態度。畢竟，徵兵影響的是年輕人，執政黨必定不願意失去年輕人的選票，不如買買美國武器，給大家一點安慰劑。