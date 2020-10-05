兩岸情勢緊張，是否恢復徵兵制成為熱門話題。根據「ETtoday新聞雲」民調顯示，有趣的是，平日喊打喊殺的18、19歲小伙子最願意上戰場，卻高度反對徵兵，如此「發誓讓別人去死」的矛盾心態，顯示這群小伙子似乎還沒長大，並未了解戰爭殘酷的本質及現實。

小時候〈只要我長大〉這首家喻戶曉的反共愛國童謠，讓人朗朗上口，歌詞寫道「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家，為國去打仗，當兵笑哈哈」，更是令人滿腔的熱血，最後「走吧走吧，哥哥爸爸，家事不用你牽掛，只要我長大」，也讓不少人有了從軍報國的熱忱。

不過，長大後發現，當兵雖是保家衛國，嚴格的軍事訓練卻根本令人笑不出來，尤其民進黨政府推動軍人年改，軍人被網軍批評汙名是「米蟲」，沒了尊嚴，何來名譽照我家；還有一些人嘴裡喊愛國，私底下想盡辦法免服兵役，「走吧走吧，哥哥爸爸」說來諷刺，就是要別人當炮灰犧牲。

行政院長蘇貞昌曾說，若兩岸打起來，「就算只有一支掃帚，也會跟敵人周旋到底」，最近解放軍軍演不斷，共機頻頻擾台，連中秋連假也來繞一圈，民眾憂心戰事可能爆發，願意投入戰場的小伙子們，或許有著蘇揆口中不是被嚇大的愛國情操，但現實並非電競虛擬遊戲可以關機重來，更非憑藉一支掃帚就能逞匹夫之勇。

台灣年輕人多數都是支持民進黨，在未發生戰事之下，沒有執政黨會不顧選票走回徵兵老路；所謂女生也要服兵役，過去沒有，現在更不可能，說穿了，這份民調只是假議題。因為一旦發生戰事，不分男女老少誰也躲不了，蔡政府須正視兩岸現實環境，才能讓青少年安心長大。