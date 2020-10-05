戰雲密布的台海隱隱出現和平曙光。台北市舉辦建城100周年活動，柯文哲市長邀請歷任市長座談，前總統陳水扁呼籲台灣朝野和台海兩岸和解，馬英九、郝龍斌都同意，不和解台灣就沒希望。王金平參加海峽論壇的規畫，雖因中央電視台主播「求和說」而功虧一簣，但台灣民意希望兩岸關係回到和平正軌的期盼，顯然已經發酵。

近2個月堪稱兩岸危機時刻，美國總統川普連續踩踏一中政策紅線，派遣國務院次卿和衛生部長等高官訪台，並銷售台灣多項高性能武器。在野的民主黨非但沒有反對聲浪，黨章還公然下架一中政策。大陸軍機、戰艦高調穿越海峽中線，民進黨政府不甘示弱反嗆，網紅名嘴反中情緒高亢，兩岸民粹激烈對抗。

川普政府固然在操弄兩岸對抗，以增加對抗大陸的籌碼，但不能否認，美國確實掌握了台灣民意取向，衛生部長阿札爾來訪所傳達的訊息，讓許多看不慣大陸在世界衛生組織霸凌蔡政府的台灣民眾，大大吐了一口怨氣。

川普和習近平對打的貿易戰、科技戰、金融戰和地緣政治戰，能在國際掀起陣陣波浪，背後涉及的其實是意識形態和民主價值之爭。剛閉幕的聯合國大會，德國總理梅克爾、法國總理馬克宏固然批評美、中、俄權力鬥爭，卻不忘猛批中國人權。這也是川普能在兩岸見縫插針的主因。

2019年香港反送中事件，激起自由民主和威權價值觀的對撞，把香港送上國際新冷戰最前線；2020年，蔡英文競選，台灣人或是中國人的民族認同，把台灣催上中美新對戰的最高點。兩者都有美國對抗中國的強烈操弄。

回歸23年，根據香港民意研究所調查，香港人心卻離中國愈來愈遠。看看台灣，馬英九執政的8年雖是兩岸關係最好的時期，根據政大民調中心的資料，認為自己是台灣人的比例卻從45%上升到60%。台灣的政治態度認同怎麼也離中國愈來愈遠？這當然是北京要省思的事。

民族的融合和國家的統一從來不是簡單的工程，特別是兩岸涉及中央集權和民主體制的本質差異。套用英國政治學者鮑曼在《尋找政治》中指出的部落、民族和共和之間身分和理念衝擊的理論，習近平倡議的民族主義，是期待台灣簽署一張「無論如何，中國就是我的祖國」承諾的支票；蔡英文主政下的台灣，依據民主制度給出的答案是「即或中國是我的祖國，若她拒絕改正體制和施政的錯誤，就不是我的祖國。」中共政權如果不能充分認知台灣的民心，不管是誰當美國總統，都很容易在其中興風作浪。

美國高官連續訪台，蔡總統強調台灣願意踏出關鍵一步，以深化台美合作，卻未深思其結果是否符合美國利益。川普為拚連任把槍口對準大陸，卻未改變美國的戰略模糊策略，因為這仍是維護美國國家利益的最佳戰略。蔡政府不能因為川普一時的政策傾斜，而忽略美中台大三角博奕的風險本質。

台海一旦發生戰爭，兩岸兩敗俱傷，只有美國得利。行政院長蘇貞昌最近宣稱「大陸從沿海飛起的每一架戰機、駛出的每一艘戰艦，我們對其動向都瞭若指掌。」應非虛言誇大。大陸擁有海陸空絕對優勢，但輕易開戰，對兩岸造成的國家和民族的災難，絕對會讓習近平和蔡英文成為歷史罪人。

中共前總書記胡錦濤正視兩岸分裂和分治的事實，本著求同存異的包容，打開了「九二共識」的新局，給中華民國存在的空間，也拉高了中華人民共和國的國際地位。他尊重聯合國憲章的主流價值，對國際社會有關台灣人民生命、財產權、安全的事務，願意網開一面，兩岸關係能保持鬥而不破、競而有合的步調向前行進。進入蔡英文時代大陸開始強調一中，忽略各表，兩岸關係惡化。但最近大陸全國政協主席汪洋兩次涉台談話，重新表現尊重「各表」之意，蔡總統是否掌握這個訊號？

美國從柯林頓總統執政開始，已發現中美兩國在政治、經濟、社會體制和人文思想上的巨大衝突，但包括他本人和其後的小布希、歐巴馬總統都務實地體認，大陸是維護世界穩定不可或缺的角色，因而採取對抗和合作並行策略。2021年後的美國政府無論由誰執政，對中共政權再不喜歡，終將回到均衡的主軸，蔡總統不能太過任性，變成地緣政治的賭徒！