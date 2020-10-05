YouTube該管嗎？只要觀察一下時下中小學生的影音觀看行為，任何人都不免在心中冒出這個問句。

現在的中小學生，只要家裡有聯網電視，或者自己有智慧手機以及網路，幾乎就不太看傳統電視了，不管是無線、衛星或有線電視都差不多。

當然，網路影音平台不只YouTube，還有FB、IG等，YouTube只是最大的、最有名的網路影音平台，堪稱代表。為什麼青少年特別喜歡看網路影音？一來是方便，隨時隨地都可以看，還可以憑著自己高興就暫停、快轉或跳出。二來是主題「輕薄短小」，不管是線上遊戲即時轉播、養貓玩貓、現場烹飪、組裝玩具，一打開就可以進入，沒有什麼門檻。三來是線上影音內容的製作者與主持人，本身年紀多半也距離中小學不太久，比較容易吸引青少年閱聽眾。

包括YouTuber在內的網路直播主，不但受到青少年閱聽眾的喜愛，固定訂戶動輒上百萬，比不少傳統電視的觀眾還多；而且很多青少年更把經營網路直播，或是擔任直播主當成自己未來的生涯選項之一。

以流行的趨勢來看，網路直播很快就會超越現在的傳播次文化地位，變成主文化了。屆時，中老年人的觀看電視反而會淪為次文化。

YouTube該管嗎？網路影音分享該管嗎？這必須「超前部署」，偏偏現在部署都已經落後了，完全說不上超前。問題是，要管什麼？又該怎麼管？

網路直播最常見的問題，或許是欠缺分級，有些內容常常伴隨著直播主的粗俗用語，或者是偶爾夾帶性暗示。如果要比照現行的電視分級制度，這些直播秀恐怕就不是老少咸宜了。但是更大的問題在於產業未來，以及政府憑什麼管？

現在國家通訊傳播委員會（NCC）可以管傳統電視，是因為頻譜稀有以及發給執照。即使依此而管，也未必合理。美國聯邦最高法院早在1969年的Red Lion案就提醒應該加強學理根據，可惜至今進展有限。

網路直播既不用申請執照又沒有頻譜稀少的問題，如果沒有憲法與法律的根據就隨便管理，不但師出無名，也違反憲政民主。

政府數月前積極推動OTT專法，一度讓人以為這是網路時代的前瞻立法。但事實上相關專法對YouTube、FB、twitter、IG等使用者分享內容（UGC）以及網紅都不納入管制範圍之內。

網路直播正在興起，新一波的浪潮已經漸漸把傳統電視的前浪推向歷史的昨日。這些多數來自外國的平台，正在不知不覺之中改變台灣的影視文化，對影視產業影響深遠，需要有識者提出真正的超前部署。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）