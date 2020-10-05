民進黨完全執政以來，除了「雙標無下限」一再刷新各界三觀之外，另一個變本加厲的特色就是，無所不用其極地掌控媒體，不僅在網路世界已經建立了強大的網軍，在重大議題上隨時能夠帶風向、引風潮，在所謂主流媒體的電視頻道上，更逐步往全面綠化的目標挺進。最近有關中天新聞台的換照案，便是一個社會未能足夠注意，但媒體界都心知肚明的「陽謀」。

中天新聞台今年底碰上6年一次的換照審議，主管機關NCC針對本案首開先例，決議在10月中下旬先召開聽證會再做定奪，這也是NCC成立15年來，首次以高規格聽證會方式來審查衛電頻道換照案。各種跡象顯示，先「公審」再「打殺」之說不脛而走，更讓外界質疑，NCC是一步步布局，此舉是為中天撤照打好燈光演足戲，營造更多「社會民意」支持，提供更完備的撤照理由。

NCC當然有權召開公聽會，但問題在公平性，是不是未來所有新聞台申請或換照時，都要開聽證會？還是只有被認定為跟政府唱反調的媒體才要多這一道程序，以示「慎重與完備」？答案顯然是後者。即使包括之前NCC於法無據地插手媒體內部的董總人事案，被管到的電視台「剛好」也是TVBS和中天這兩家被認為「不聽話」的電視台。

中天新聞台可能被撤照之說，已經傳了甚久，在今年初民進黨蟬聯執政後更是言之鑿鑿，目前可從四個面向來觀察未來發展：

一、在網路上已可見不少社群粉專都在討論本案，可想而知多數是要求撤照，這種特定風向的「輿論」已在為最後結果預先打底。

二、對新聞言論自由的捍衛與維護，目前學界大多是零星的論述主張，並未見到有力的反對行動，這還包括相關社團的迴避沉默，而這正是當前學界與社運界的悲哀，在民進黨包山包海包生計的強壓勢力下，幾乎無人敢向NCC開出第一槍。

三、外界盛傳且其來有自，中天52頻道空出來後，背後牽涉民進黨派系掌控媒體資源的角力戰，新潮流系與蘇貞昌系將策略聯盟，由寰宇台進占，此外新申設的鏡新聞台也積極爭取。這股政媒結合互利，以掠奪更大政經利益的力量，早就垂涎虎視，當然會對中天的換照形成更大的阻力與衝擊。

四、蔡總統與蘇揆至今態度不明，表面上雖可推給NCC獨立機關行使職權，但實際上早在NCC委員的組成，政治力的運作就斧鑿斑斑，社會早有公評；關鍵在蔡總統要不要有更上位的思考與宣示，如新聞言論自由的維護與民主多元的尊重，這才是領導者應有的格局與視野。

這次NCC舉辦的是較罕見的聽證會，性質上和一般的公聽會或座談會不同，行政機關做最終決策時，必須把聽證會的意見確實納入考量，而目前有關參與者的結構比例、進行方式，包括討論主題等都尚不明確，這些顯然都會影響甚至決定最後的結論。

人盡皆知的是，台灣的電視新聞台十之八九都已綠化，這些電視台不去監督掌握政治權力的執政者，反而每天在檢討嘲諷在野黨，形成台灣民主的荒謬現象。NCC左手重罰、右手審照，已經成為台灣媒體界的警總與東廠，再加上一個三立海派領軍綠媒、插旗民進黨派系，連NCC也不敢管，難道這就是台灣人民要的媒體一言堂？