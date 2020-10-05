從蔡英文總統連任後，就一直飽受藍綠兩大陣營擠壓的台北市長柯文哲，最近連投了兩個好球，立刻讓他由黑翻紅，又站上當前台灣聲浪的高峰。

柯文哲投的第一顆好球是，他透過台北市建城100周年的活動，邀集吳伯雄、許水德、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任市長暢談台北市未來發展方向，打破當前台灣政黨惡鬥的藩籬。他也透過對每位市長施政事實的讚美，進行了一次光明、友善的跨黨派和解。

人民才是國家的主人和政府的老闆，這是民主政治的真諦，而國家和政府存在的價值是為人民創造最大的福祉。柯文哲從下半年開始，面對台灣劍拔弩張的政治氛圍，就跟他的市政和黨政團隊討論，如何經由慶祝建城100周年，尋回台灣理性問政和社會溫暖的空間，也對明年建黨百年的中共政權觸動一些啟動兩岸交流的正向思維。

美國故總統甘迺迪曾說：「國家利益高於意識形態」，治理國家最怕的是把門關起來，阻絕一切的溝通；最可怕的是用不爽或仇恨的情緒去挑撥和反對一切的施政。第二任市長的柯文哲，站上民眾黨的舞台後，再經全台選舉的洗禮，更能感受台灣朝野對立和兩岸關係對抗的危機。

他投出的第二顆好球是兩岸關係。陳水扁在任8年，面對未有交手經驗的胡錦濤政權，雖然彼此不爽，甚或情緒性的暴衝事件不斷，但兩岸之間善意溝通的管道一直存在，雙方經貿、文化和宗教的交流也在有效管理中從未間斷。陳菊在高雄市長任內以民進黨最高地方首長身分訪問上海，陳前總統應能體認獲致突破的主因是，雙方都能務實地肯定交流的價值，且尊嚴地對等相待。

兩岸政府之間現存太多的恐懼、憤怒、厭惡的情緒和高漲的意識形態。柯文哲面對當前兩岸關係的困境，提出感性解方，籲請兩岸政治人物在當前充滿高度不確定的時刻，要多訴求同理心的傾聽和同情心的對話，才能讓「兩岸一家親」愈走愈近。

情境是影響人們是否採取合作態度的關鍵。柯文哲指出，場景記憶裡溫暖的感覺是大腦整合時間感和歷史感的基礎。

認知心理學強調，與悲痛密切相關的是寬容的能力；與恐懼密切相關的是承諾的能力。柯文哲在幕僚會議中強調，大陸鷹派一味訴求對台武統只會適得其反，連帶著兩岸人民的情感交流也會陷入已讀不回的困境。

兩岸政治人物面對複雜敏感的兩岸關係，不能再墜入只抓時間、不放空間和不懂人性的情緒性陷阱了！（作者為國家公益發展協進會理事長）