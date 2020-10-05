五權憲法是我們國家，中華民國所獨有的，此構想為國父孫中山先生將中、西方治理國家之體制融會貫通後所產生，有別於西方三權分立不同的地方在於，我們中華民國將監察跟考試兩權分別獨立出來，與其他三權平起平坐。

當年國父會這麼想，是因為看到了西方三權分立所產生的弊病，所以才提出了五權憲法，那國父看到了什麼弊病呢?首先，關於考試權的部分，就是避免公家機關濫用私人跟親信的問題，一個好的考試院的考試制度，能提升公家機關公務員的素質，為國篩選出好的人才，公務員的素質提升了，便有助於政府推動政策，或是提升政府的整體效能，也能做到從根本上去防弊，且能夠做到相對的行政中立，如果考試權不彰，或是被毀壞，導致濫用私人的話，是否能防弊就是一個問題，更不用講行政中立的問題了，長此以往，政府效能必然不佳，公家機關腐敗，國家又怎能興盛呢?

考試權不彰，是可以影響到國家未來的，關乎國家百年大計及國家興亡的，考試權難道不重要嗎?難道不應該跟其他四權平起平坐嗎?

監察院的重要性在於防止公務員的腐敗，如有民眾遭受公家單位的欺壓，皆可向監察院陳情，或是監察院主動針對某些有問題的案子進行調查，從修憲前的情況來看，監察院還有大法官跟考試委員的同意權，不像現在，司法、監察、考試三權的人事提名權都抓在立法院跟總統手上，那怎麼可能達到五權分立的目的呢?就變成立法權過大的問題，更不用說，總統本身就已經常被詬病有權無責，變成超級總統制。

監察、考試、大法官的提名權交由總統提名，立法院同意的話，所謂的五權分立，實質上已經變成兩權獨大，當同一個政黨拿下多數立法席次跟總統大位的時候，已經等於掌控了整個政府的運作，五權分立所期望達成的目的，可說是微乎其微，如該政黨無自制能力，後果可想而知，中華民國這個民主國家將會變得如何，這個政黨下的政府會變得多腐敗、多狂妄、多自以為是；試問，這算是民主，還是變相的獨裁呢?

五權分立原則，考試院及監察院有其不可或缺的重要性，絕不應該將其廢除，我們應該思考的是，如何讓五權分立的體制運作的更完美，如何讓考監兩院的人事產生更超然公正，如何能讓五權能真的達到分立，而非獨厚或是獨大某一權，導致五權分立失衡，這還有賴一些權力過大的院能放棄部分權力。

(作者為國民黨年輕黨員)