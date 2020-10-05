涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳，據傳將在本月來台投案，行政院長蘇貞昌則稱，香港人殺香港人，本應由香港為審理，故不能讓殺人犯自由來去，若要來台受審，須由台港政府為正式的司法互助。惟陳同佳殺人案，由香港法院審理，就算我方提供資料，也會陷入審理不能的狀況。又在缺乏司法互助規範及互信基礎不足下，要經由正式的官方管道使陳同佳來台，似乎也陷入困境。

陳同佳殺人案，因行為與結果地皆在台灣，基於刑法第3條的屬地主義及證據蒐集的便利性，自然是由我國法院管轄為優先。只是行為人在犯案後，便逃回香港，就算檢察官根據刑事訴訟法第251條第2項，以被告所在不明但證據充分來起訴，也會因被告不在台灣，致陷入停止審判的狀態。故在行為人、被害人皆為港人，且行為人亦在香港下，由香港法院來審理，似有其正當與方便性。

惟就香港來說，雖在1997年回歸中國，但因實行一國兩制，於刑事管轄權的認定還是沿襲英國法制。而因英美法，於犯罪管轄乃強調屬地主義，於屬人主義，就顯得有所保留。故於陳同佳案，就只針對其回港後的竊盜、洗錢等罪為訴追，控方雖曾向法院追加殺人罪的事實，卻被香港法院所拒絕，凸顯屬地高於屬人的管轄權特性。

之所以如此，乃是英美法採行當事人主義及陪審制度，所有證據都須於法庭上提出，故陳同佳殺人案，就算由香港法院審理，若相關證人、鑑定人皆未出庭作證與接受交互詰問，而僅是以書面代替，就屬傳聞，致連提出於法庭的資格都沒有。換言之，即便此案由我方提供卷證，也會因屬傳聞證據，致會被排除於法庭之外。若最終因此無罪確定，反可能因一行為不二罰，致使我國也喪失刑罰權。

故在台、港對於陳同佳殺人案皆有其訴追困境下，惟有藉由刑事司法互助才能去填補這個治罪漏洞。而關於刑事司法互助，由於涉及審判權的移轉，自應以簽訂互助協議或於法律授權行政機關為個案協商為最妥當之方式，既可使互助常規化，也能使程序公開透明，並因此讓被告權利受到保障。

只是就港府來說，去年原想以通過《逃犯條例》的修正來解決，卻因此引發群眾運動而撤回。而就我方而言，因香港將修《逃犯條例》的原因，歸咎於陳同佳案，致對港府有所顧忌。故在雙方的互信基礎薄弱下，欲以簽訂常規性的互助協議來引渡陳同佳來台，似乎變得渺茫，就使本案從去年至今，一直處於懸宕。

面對陳同佳案所引發的政治風暴，或許是使司法互助變得如此複雜的主因。惟台、港兩方的主事者都須體認，任何政治的考量與算計，都不應超越生命權絕對保障，這個最高且最重要的普世價值。故無論陳同佳是以何種方式或管道來到台灣，我國就應以通緝犯加以逮捕，並為起訴與審判。藉由如此的司法程序，既凸顯我國的法治精神，更彰顯台灣對犯罪的零容忍與對人命的重視與關懷。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）