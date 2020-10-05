據報導，上周三（9月23日）行政院副院長沈榮津、農委會主委陳吉仲、內政部次長花敬群、經濟部次長曾文生與光電業者代表，於行政院召開閉門會議，依照會議共識，農委會將在一週內盤點長期廢耕或（平地造林）林相不佳的2萬公頃農地，以便光電業者種電。

趕在中秋連假前夕，行政院似乎急著解決農地種電爭議，但在「2025年太陽光電建制量要達成20GW目標」的大旗下，行政院已經衝過頭，忘記再生能源發展目的是引導台灣氣候轉型，過程、手段可能比結果更重要。

例如，光電業者是否扮演「氣候友善角色」，經過一、二十年發電、清洗維護，水質、土地是否退化，從土地碳管理角度看，衝擊有多少？民團所倡議，經濟部與內政部、農委會研擬之「環境與社會檢核機制」，是否以生態優先、環境優先、比例、預警等環境法原則作為引導，實現環境基本法第3條所稱：經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先，還是只有政府用了用電努力配合業者？

要知道，光電只是能源的一環，行政院的氣候視野是要為土地多樣功能及其氣候角色把關，平地造林就是最明顯，這是最不應該受到影響的土地，特別是政府已投入快20年的寶貴時間。

農委會雖然不斷強調會進行盤點，區分：可適合農作的，具有生物棲地生態保育價值者，或者地利欠佳或「林相不佳」者；上述回應看似科學，但何謂「林相不佳」，為何不佳，是否可以改善，並未有「科學」性的方法與基礎，全憑政府說了算？

我們強調，平地造林政策是「現在進行式」，有法規、有權責、有主管機關核定計畫書，有計畫目標與效益，如果造林不力，更有命造林人返還已領取之造林補助費用，而這些「政策工具」目前都屬於政府立即可用的，絕對不是上述「盤點」、「區分」就可以了事的。造林成效如有不佳，應先公開、究責，次補強，而非一筆勾消遁入光電開發名下，再由台糖賺上一筆，慷納稅人之慨。

我們正走在氣候轉型的十字路口，行政院需要看到台灣永續土地利用方式及其影響，心中不能只有業者的壓力與聲音。（作者為環境品質文教基金會董事長）