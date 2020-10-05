最近台灣歌手歐陽娜娜、張韶涵等演藝人員，受邀到對岸國慶央視晚會獻唱《我的祖國》歌曲，此舉引來部分輿論「叛國」、「愛人民幣，出賣台灣」等嚴厲批判，甚至陸委會表示可能依《兩岸地區人民關係條例》予以重罰。此事件在當前台海關係詭譎多變的時刻，格外受到注目。

提到《我的祖國》，不禁讓人聯想到2017年7月，鴻海公司決定在美國威斯康辛州投資100億美元計畫案的往事。當時即有人批評鴻海郭台銘不愛國，郭不以為然的回應：「商人無祖國，市場就是我的祖國」、「如果我沒有賺錢，如何繳稅？」這些話聽起來或許給人唯利是圖的投機感覺；不過商人將本求利，以追求最大利潤為目標，只要是合法經營商業，哪裡有錢哪裡去，本就是理所當然。

18世紀英國經濟學家亞當斯密斯著書《國富論》說過：在資本主義的經濟體制下，受到市場競爭這隻「看不見的手」驅使，生產者追求利潤最大化，消費者選擇商品服務價格、品質的最大效益，人人在經濟生活追求自我利益，無需政府介干預經濟活動。如此而言，不論是鴻海公司的跨海投資，或是台灣歌手登陸獻唱表演，只要是在正常的商業經濟活動範圍內，沒有必要給予泛政治化的苛責。

演藝人員屬於自由業，並非現任或退休的政府官員，法律上不負有對國家忠誠義務。如《公務員服務法》第1條、《兩岸地區人民關係條》例第9-3條所規定。事實上，演藝人員以獨立經濟活動主體的身分，提供歌唱、戲劇等表演活動以換取報酬，在優勝劣敗的嚴酷市場競爭法則支配下，追求觀眾票房紀錄才是演藝事業的最高宗旨。

面臨台灣演藝市場逐漸萎縮的困境，演藝人員登陸表演尋找舞台，政府鼓勵唯恐不及，動輒以意識形態去規範甚至恐嚇演藝人員，都不是民主社會應有的態度，尤其政府帶風向，對社會更是不良示範。套用郭台銘所說「市場才是我的祖國」理念，解讀台灣歌手唱《我的祖國》，也就沒什麼大驚小怪的了。若從演藝市場的角度觀察，政府不用管太多，就讓兩岸觀眾人氣指標來決定他們在市場的去留吧！（作者為銘傳大學財金法律系教授）