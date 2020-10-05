兩岸關係緊繃，加上美國搧風點火，部分網路群眾的「戰爭妄想症」都被這觸媒激烈轉換，在網路上炮火猛烈。

根據一項網路媒體民調，目前有66.6%民眾支持恢復徵兵制，贊成男女都服兵役的有52%。這本來是一位台北市女性議員在政論節目中拋出的話題，意外引來正面臨罷免的男性桃園市議員王浩宇回嘴「我沒有要喔」，王浩宇這番話擺明「死道友不死貧道」，著實令人傻眼。最諷刺的是，台灣的募兵制年年缺額，民進黨政府不斷花大錢捐輸美國，就是沒想要著手提升官兵待遇。常備兵力尚且是問題，何奢言要人提槍上戰場？恐怕真如王浩宇所言，年輕選票好騙！

外界不免好奇，這群成天在網路喊打喊殺、「台灣難波萬」的人，面對戰爭的心態究竟為何？網路世代從小對著3C產品打生存遊戲、戰爭遊戲都很厲害，但真實世界裡打仗一點都不好玩，戰爭進行方式就是燒殺擄掠的極致，兵凶戰危更是古有明訓，為何台灣本島承平了70餘年，年輕人竟渾然不知維繫和平、持盈保泰有多麼不易。

台灣生病了，大家卻不誠實面對一切，自欺欺人。先不說子彈穿過身體的熾熱與死亡該不該受推崇，那射出步槍膛線的彈頭可是會把人身體打出個透明大窟窿。打電動死了可以按重來接關，反正你子彈永遠打不完，但若在戰場上遇到這種狀況，你就得等20年再當下一條好漢。

數字會說話，其實台灣年輕人也不是全然不知道痛或死亡的可怖，至少他們對於自己被抓去當兵是不願意的。同一份針對徵兵募兵的民調中顯示，18~19歲年輕人最願意上戰場，高達96.3%；但當被問到是否支持恢復徵兵（支持徵兵他們就都要當義務役囉），卻有87%不支持，是的，87%不能再高了。以我們現有募兵制的戰鬥部隊編現比只維持在7成上下，就算徵兵補足缺額，軍職人員也只有18萬8千人，如果再維持現狀的4個月「兵役」，基層部隊有沒有戰力，大家心知肚明。

你也許會問，是什麼風開始吹得大家都這麼好戰？是的，從四軍統帥蔡英文跟網紅「館長」一起登上部隊莒光日教學節目後，台灣的嘴炮部隊就真的世界第一了。霎時間全台都是總司令，彷彿一個按鈕在手、幾步指令，就可以調兵遣將打垮解放軍加外星人。姑且不談槍擊案後政要們關心的單一個案，年輕朋友不妨想想，光是腳踏車、機車騎乘間摔倒有多痛，家人有多擔心？再回頭想想，要你上戰場前你是否清楚為誰而戰、為何而戰，有其公平正義嗎？社會只傳遞網路惹人不花本錢的訊息，硬要別人只能單方面承受你的網路霸凌，不能在真實世界還手，那是否台灣就是宇宙中心？

中秋連假剛過，華盛頓、北京、台北的政客們強檔大戲不斷，還有高潮未到，有時代使命感的年輕人更需要冷靜以對。畢竟政客的人生如戲，基本靠演。演戲的如果是瘋子，看戲的能都變成傻子賣命，還幫忙數鈔票嗎？新冠疫情持續蔓延中，大家除了預防身體不要得病，也得時刻提醒自己：「心理衛生更重要」。看到別人瘋，你別跟著瘋。

（作者為資深媒體人）