美國總統川普染疫住院後，至少一家權威民意機構的民調指出他的支持率逆勢上揚，好像買了百億美元廣告一樣。不過，川普陣營與蔡英文政府都別高興得太早，一方面民意如流水，另一方面，不論誰當選美國總統，都可能對台灣不利。

英美智庫「民主研究所」和英國《週日快報》公布的最新民調顯示，川普全國支持度為46%，略高於民主黨總統候選人拜登的45%。

根據這份民調，川普在佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州和威斯康辛州等關鍵搖擺州的支持度達47%，高於拜登的43%。該民調指出，如果大選投票反映民調的結果，川普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。在538張選舉人票中，誰先拿到270張就可宣布當選。

這份民調較其他民調更具權威性的原因有三。首先，該民調是在川普宣布確診新冠病毒後進行的，其他民調則多在9月29日第一場總統候選人電視辯論後就進行，或以首場辯論作為問卷主軸，未反映川普染疫後的最新民意。其次，該民調已將普選票與選舉人票進行交叉比對，而其他民調多以參加普選投票的選民為主要考量。第三，「民主研究所」曾成功預測英國脫歐和川普在2016年總統大選獲勝，因而聲名大噪。

不過，士氣大振的川普陣營也別高興得太早，因為其他幾份民調也具有重大指標意義。路透社10月2～3日針對電視辯論結果進行的全國民調顯示，在預計參與11月3日大選投票的合格選民當中，51%支持拜登，僅41%支持川普。

《華爾街日報》、NBC新聞民調更顯示，在第一場辯論後，拜登領先川普14%，比9月分領先的8％幾乎高出1倍。不過，該民調是9月30日至10月1日透過電話調查，並未反映川普染疫後的新民意。此顯示，今年美國大選民意分歧的情況遠比2016年大選之前更為嚴重，也讓全球許多領導人在表達支持或押寶時更難取捨。

從美國國務院次卿柯拉克訪台目的一波三折，亞太助卿史達偉在參院表示美對台灣主權不持立場，兩岸要自行解決歧見，以及大陸軍機擾台，美軍竟然按兵不動，老美連續幾個大棒子揮下來，逼得蔡政府只有將「雙邊貿易協議」降溫，並自行承認「台美建交」與「中共犯台美國出兵馳援」都是假議題。

按照拜登首席外交智囊、前副國務卿布林肯的說法，若是拜登當選總統，將會在兩岸之間採取更平衡的政策，對台灣來說，情況只有更糟。顯然，不論誰入主白宮，蔡政府的「聯美抗中」政策都會走入死胡同。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）