美國總統川普夫婦染上新冠肺炎,不僅成為2020美國總統大選的勁爆話題,也成為震驚全球的大事,消息一出美股一度重挫430點,更顯現投資人信心發生動搖。川普染疫事小,卻充分暴露其畫大餅、說空話的浮誇不實作風,在面對新冠疫情迅速擴散的當下,其漫不經心的防疫態度,使得美國作為醫療先進大國的染疫人數竟高居全球之冠,而今負有保衛國家安全與國民健康之責的川普總統及其家人、重要幕僚,相繼染疫並進行隔離治療,無疑是天譴般的最大諷刺。

川普染疫的消息出現在此次大選第一場辯論之後,這場辯論被全球媒體喻為史上最糟的一次。其主要原因在於川普任性而不受節制地打斷對手拜登的發言,插話次數高達73次,川普傲慢粗魯、自以為是、缺乏寬容與沒有風度的性格,盡現在世人眼前,所謂美式民主在這場象徵性的辯論中,彷若街童的爭吵拌嘴,其層次之低,令人詫異。因此不管傳媒或新媒體對於川普的負評,都遠遠超過拜登。在民調落後的情況下,川普想要逆轉勝,似乎難上加難。

不少喜愛促狹的網友便藉機替川普找理由,一則竄紅的網路笑話指出:「辯論失利後,川普問其顧問如何解決?顧問說:Be Positive(正面思考)and be patient(得忍耐著)。川普一聽,Be Positive(陽性確診)and be patient(裝作得病),大喜並答曰:I got it(我懂了)!」

這則同詞複義的網路笑話,不只是揶揄川普本人,更重要的是不看好他的選情。根據9月29日發布,美國廣播公司與《華盛頓郵報》所做的民調,拜登支持度有52%,川普的支持度為44%。

另一份由《紐約時報》所做的民調,拜登支持度為49%,同樣領先川普8個百分點。而《洛杉磯時報》民調則顯示拜登領先達10個百分點。這幾份民調使得投資人的信心大增,美股順勢跳空大漲,道瓊工業指數也漲了300點。再加上搖擺州始終為拜登領先,而近幾任美國總統連任成功前的民調都超過50%,以此觀之,川普連任的機會確實不大。

倘若11月3日以後,美國政黨輪替,其對中的強硬政策能否持續,恐怕大有問題。緊抱美國大腿的民進黨政府誤信川普政府口惠而實不至的安全承諾,其實更該針對「後川普時代」的台美中三角關係未雨綢繆,重新調整我方的戰略思維。

雖然美國兩黨皆有共識,要防堵或削弱中國崛起後改變國際秩序與亞太局勢的可能,但民主黨主張對談和解,預料作法上將有所不同。即便川普繼續連任,也不可能不從經濟的角度調整對中政策。

我政府應趁早改變賭徒式的「聯美制中」策略,並逐步轉換成三邊友好的「等距平衡」外交,才能確保台灣的安全與區域平衡。(作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授)