蔣先生首先發言，將目前的局面作詳細的分析。最後結論說：「軍事、政治、財政、外交皆瀕於絕境，人民所受痛苦亦已達頂點。我有意息兵言和，無奈中共一意孤行到底。在目前情況下，我個人非引退不可，讓德鄰兄依法執行總統職權，與中共進行和談。我於五年之內決不干預政治，但願從旁協助。希望各同志以後同心合力支持德鄰兄，挽救黨國危機。」

蔣先生聲音低沉，似有無限悲傷，與他平時訓話時的激昂慷慨，截然不同。他說話時，眾人中已有人黯然流淚；等他說畢，谷正綱、陳慶雲、何浩若、洪蘭友、張道藩等竟失聲痛哭，全場空氣萬分哀痛。CC系少壯分子、社會部部長谷正綱忽忍淚起立大聲疾呼說：「總裁不應退休，應繼續領導，和共產黨作戰到底！」

興亡重擔壓肩頭

蔣先生以低沉的語調說：「事實已不可能，我已作此決定了。」隨即自衣袋裡掏出一紙擬好的文件，告訴我說：「我今天就離開南京，你立刻就職視事。這裡是一項我替你擬好的文告，你就來簽個字吧。」在那樣哀傷的氣氛之中，四周一片嗚咽之聲，不容許我來研究，甚或細讀這一擬好的文稿。那氣氛更使我不得不慷慨赴義似的，不假思索地在這文件上簽了名字。蔣先生便收回去了。最後，大家又商討一些今後和談的原則問題，蔣先生便起立宣布散會了。

我問：「總統今天什麼時候動身，我們到機場送行。」

蔣先生說：「我下午還有事要處理，起飛時間未定，你們不必送行！」

說著，他就走向門外。這時于右任忽然老態龍鍾地追上去，口裡喊著：「總統！總統！」蔣先生稍停問何事。于右任說：「為和談方便起見，可否呈請總統在離京之前，下個手令把張學良、楊虎城放出來？」蔣先生只把手向後一撒說：「你找德鄰辦去！」說畢，便加快腳步走了。拖著一大把鬍鬚的七十老人于右任，在眾人注視之下，慢慢地走回，大家這才黯然地離開會場。

我們都知道蔣先生下午要在明故宮機場起飛離京，大家午餐之後，便陸陸續續地趕到機場。誰知蔣先生離開會場後，便逕赴機場，乘「美齡」號專機飛到杭州去了。大家都空跑一趟而回。

蔣先生去後，我立刻感到國家興亡的千鈞重擔已壓在我的肩頭。我繼任總統的最大任務是與共產黨講和。但是我們的主力已被摧毀，在這失敗已成定局的情況下，共產黨願意和我們停戰講和嗎？試問在北伐期間，吳佩孚、孫傳芳、張作霖屢敗之餘，要求我們停戰講和，組織聯合政府，或畫疆而治，我們肯不肯呢？再說，我們如與共產黨易地而處，我們願不願意停戰講和呢？

和的可能性既已極其渺小，而根據民族傳統，降又不可，則只有憑長江天險，拒敵渡江。然後希望友邦美國改變政策，助我安定金融，穩定民心軍心。必先具有可戰的力量，才有與共產黨言和之望，但是長江天險是否可守，軍隊是否可靠，皆成問題。何況敗兵之將不足以言勇，而中共銳氣方盛，一江之隔，又安能阻其南攻。再退一步說，縱使長江可守，美國政府又是否會改變政策，大量援助呢？沒有美援，則縱把長江守住亦屬徒然。後顧前瞻，在在都感到這一殘局無法收拾。然既已肩此重任，也只有拿死馬當活馬醫，走一步算一步了。

「繼任」還是「代行」

當天下午張群打電話給我，說，總裁有一個文告，要我過目後發表，希望能與我一晤。為客氣起見，我特地乘車往張群住宅晤談。張即將蔣先生所留交的「文告」給我看，其全文如下：

中正自元旦發表文告，倡導和平以來，全國同聲響應，一致擁護。乃時逾兼旬，戰事仍然未止，和平之目的不能達到，人民之塗炭曷其有極。為冀感格共黨，解人民倒懸於萬一，爰特依據中華民國憲法第四十九條「總統因故不能視事時，由副總統代行其職權」之規定，於本月二十一日起，由李副總統代行總統職權。務望全國軍民暨各級政府，共矢精誠，同心一德，翊贊李副總統，一致協力，促成永久之和平。中正畢生從事國民革命，服膺三民主義，自十五年由廣州北伐，以至完成統一，無時不以保衛民族，實現民主，康濟民生為職志，同時即認定必須確保和平，而後一切政治、經濟之改進，始有鞏固之基礎。故先後二十餘年，祇有對抗日之戰堅持到底，此外對內雖有時不得已而用兵，均不惜個人犧牲一切，忍讓為國，往事斑斑，世所共見。假令共黨果能由此覺悟，罷戰言和，拯救人民於水火，保持國家之元氣，使領土主權克臻完整，歷史文化與社會秩序不受摧殘，人民生活與自由權利確有保障，在此原則之下，以致和平之功，此固中正馨香祝禱以求者也。

我坐下細看全文，覺其中頗有不妥之處。第一，我發現這文告中並無「引退」、「辭職」等字樣。如是則一月二十一日以後的蔣先生究係何種身分？所以我堅持在「於本月二十一日起」一句之前，加「決身先引退」五字。第二，蔣先生在離職前一再要我「繼任」，絕未提到「代行」二字。根據憲法第四十九條上半段，「總統缺位時，由副總統繼任」，所謂「缺位」，當係指死亡和自動引退而言。而蔣先生所引則為該條下半段，「總統因故不能視事時，由副總統代行其職權」，所謂「因故不能視事」，當係指被暴力劫持而言。今蔣總統不是「因故不能視事」，他是「辭職不再視事」，則副總統便不是「代行」，而是如蔣先生親口所說的「繼任」。所以我主張將「於本月二十一日起由李副總統代行總統職權」一句，改為「於本月二十一日起由李副總統繼任執行總統職權」。（待續）