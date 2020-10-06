無色覺醒》王丰：中國大陸科技崛起！美國多怕飛龍在天？(圖/中新社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第733集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「中國大陸科技崛起！美國多怕飛龍在天？」

中國與美國的科技落差有多大？

中國何時可以在科技上趕超美國？19世紀末20世紀初，西門子發明發電機、愛因斯坦提出相對論、普朗克提出量子力學，德國科學家的理論科學與實用科學兼容並包，這些德國科學家使德國成為世界頂尖科技強國。

但是20、30年間情勢丕變，愛因斯坦移民美國、貝爾實驗室研發成功電晶體，加上德國全國幾乎毀於二戰戰火，美國取代德國成為世界科學中心。

而今，中國大陸歷經改革開放40餘年的努力奮鬥，中國已經成為世界第二大經濟體，中國大陸有沒有機會在科技上趕超美國成為世界NO.1呢？

有人認為，其實中國大陸在許多科學科技領域事實已經趕超美國，趕超的項目包括：

1.超高音速（hypersonic）技術領域。

2.人工智能（Artificial Intelligence，AI）、人臉辨識系統(Face Recognition)。

3.量子科學（Quantum Mechanics）領域，發射量子通訊衛星「墨子」。

4.5G；第五代行動通訊技術（5th Generation Wireless Systems）。

5.基因工程；遺傳工程（Genetic Engineering）。

6.太空科技大量發射衛星（Satellite）。

美國國防部創新實驗小組主任「麥克爾‧布朗」（Michal Brown），2019年曾接受美國華爾街日報訪問時，列出一份中國超越美國的科技領域名單。包括：5G、移動通訊、加密貨幣、電子商務、鋰離子電池、電動汽車、人臉辨識、基因數據、高速鐵路、超高音速、無人機、移動設備製造、量子通訊、太陽能、釷反應堆、風能。

布朗補充說明，這還不是完整的名單，最新一期的亞洲週刊報導，美國要封鎖大陸半導體業？指出「美國、歐洲、日本，很多工業都是血肉相連的，基本上是以美國馬首是瞻，在美國一聲令下，與半導體相關的企業哪敢不配合。」可見，美國有多怕中國，而中國趕超美國的這條道路又有多艱辛，多困難！

當然，天底下沒有白吃的午餐，天底下也沒有不勞而獲的便宜事，任何的成功勝利都要付出相對的代價。

日本科學史學家「湯淺光朝」有一個理論，他認為當一國家它的科學成果數量佔世界科學成果總量的25%，就可以稱之為世界科學中心。

2016年，美國的研發支出高達5103億美元，世界第一；中國研發支出為2378億美元。至2019年，中國研發支出為3247億美元位居第二，並估計到2024年，中國的研發資金投入將超過美國成為世界第一。

前新加坡駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）曾經在一次演講中認為，中國將取代美國成為世界第一大國，但是從另外幾個指標判斷，中國真要成為科技龍頭大國，仍有一段努力奮鬥的道路要走，還有許多艱難考驗有待逐一克服。

總體來看，中國科技能力有長足進步，但要獨步全球，坐穩龍頭寶座，還有一段距離。看來龍的傳人還要奮鬥不懈，辛苦打拚，才有飛龍在天的日子。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！