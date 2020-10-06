在來台的前幾日，我們這第一批回台的有住台北的，也有住台中的，陸生中心的老師把其中二十八名在台北隔離的陸生組了一個微信群組「世新0911台北小隊」。回台當日，群裡逐漸熱鬧起來。

搞笑陸生隔離群

有人分享自己帶的運動器材，跳繩、體重秤什麼的，提議互相監督運動。有人說要一起早起學習，還有人問要不要打卡喝熱水，結果一個妹子回覆：「我看還是先打卡洗澡吧，一天沒出門沒見人沒出汗，澡都不想洗了！」

好像每天都在等飯來，莫名其妙餓得快，飯是由工作人員一樓一樓地送上來的，耳尖的同學聽到聲響，就在群裡喊話：「開飯了開飯了！」剛開始那幾天，便當主菜都是炸雞排、炸魚排、炸豬排、炸排骨，也不提供水果或粥湯，我們各個吃得下巴冒痘、喉嚨冒火，眼屎都多了！想水果想得心癢癢，這時，有人發出自己咬了一口的鮮紅蘋果，拉了一波「羨慕嫉妒恨」；有同學憋不住了，開始自己點外賣，八十元免配送費的繽紛芋圓冰豆花，惹得大家食指大動。

看膩了自己窗外的風景，我們開始共享窗戶，雖然陸生都被分在同一片房間，但大家都不知道隔壁的是誰，甚至有人試著敲敲牆壁……更刺激的是，同時走到落地窗邊（當然窗戶是關著的）。簡直像網友「面基」嘛！

網絡一線牽，天涯若比鄰。到了晚上，大家開始拉群玩狼人殺等桌遊戲，老師不忘老父親的提醒：「線上玩玩就好了，不要串門子哦！有罰款哦！」

這十幾天，我們就是一群彼此相依的好戰友，遇到什麼稀奇古怪事都會在群裡聊上幾句，例如有一位同學收到了里長的包裹，引起我們一陣激動──神馬神馬！陸生也有嗎！各個都等著工作人員啥時候派送到自己這來。等了半天沒動靜，最後發現，原來是系統統計名單錯了，誤送了，里長包裹是台灣人才有的啦。還有同學的房間進了一隻壁虎，大家紛紛獻哏：「它可能已經隔離一個月了」、「對啊，剛要出門，下一個又來了」、「罵罵咧咧待了三十多天」。

隔離第二天，我們分享自己本日步數，我是287步，還算過得去，有同學是1888步，我們都問怎麼辦到的，她說估計是因為走哪兒都帶著手機。有一位同學丟出了自己今日步數，6步，引得一陣哈哈哈哈哈。

第二天晚上，前一天說要打卡洗澡的妹子默默地發了一句：「我錯了，我推薦大家多多洗澡，浴室的混響效果還是很不錯滴。」

過了幾天，大家都開始適應這愜意的節奏了，有人雲聯網玩桌遊，有人分享清晨泡菊花茶的「退休生活」，有人感歎看夕陽火燒雲的小確幸，有人百無聊賴，便打開電視看台灣新聞看得滿頭問號。

我正想說空調房內好乾燥，就看到有朋友在群裡手把手教學把浴巾打濕掛在空調口，這樣可以有效增加房間內濕度。總之啊這十多天的隔離期間，因為有「台北小隊」共享心情，分享喜怒哀樂，感覺時間過得匆匆，絲毫不孤單。

老師的關心照顧

陸生中心的老師（大家也稱他為學長）親自接機、親手確認我們每一個孩子的入台資料，再單獨將我們每一個人送上前往旅館的車。隔離期間，這份溫暖仍然持續，即使老師每天都要去機場接學生、要處理一大堆事務，他還是會從群聊觀察我們的情況，適時給予提醒和鼓勵。

有一天隔離午餐是pizza，大家開心得像兩百斤的孩子，老師也表示不錯，還不忘拋哏：「美中不足就是沒有給個150ml的」，大家默契點讚，因為某個學期的陸生會議，老師為我們準備的午餐就是披薩配可樂。

旅館的wifi連續幾天都不穩定，影響到我們上課，老師看群裡怨聲載道的，便霸氣地說：「我介入溝通了。」所有人就在下面接龍回覆說「帥！」「帥！」「帥！」老師出馬果然所向披靡，很快，旅館就給陸生們租借了wifi盒子，並送到了每個人的房間門口。

隔離倒數第二天，老師提議，「週六（出關日）大家要不要抓個時間一塊退房，合影留念一下」，同學回覆：「《2020出獄留念》」，老師接哏：「記得不要回頭。」

旅館和管家的服務

隔離期間我真的沒有任何想要出去的想法，住得非常舒服，畢竟是旅館嘛，席夢思床墊、能看到飛機起降的落地窗、躺在床上就能控制整個房間照明的開關……，這一切便利和享受都還是在的。

而且呀，我們有幾乎二十四小時守護在工作台前的「雀管家」。隔離的第一天，我發現便當裡的飯太多，便跟管家說希望自己的便當都不配送米飯，為的是避免浪費，沒想到下一頓就真的沒米飯了，這得在每一次訂餐時，管家都要跟店家溝通我這「不情之請」。

遠距上課時，需要用到草稿紙，我問管家要三張，結果送了十張給我。而我們才剛反應這幾天的伙食太上火，旅館立馬就訂了水果餐盒供我們選購。餓了或饞了，旅館有本土零食訂購服務，也可以隨時叫外送，前台會在規定時段幫忙送上樓來。

伙食讓人青春爆棚

食衣住行，衣服我只帶了三套換洗的和兩雙襪子，旅館沒有洗衣機，需要自己洗，聽說也有提供送洗服務的旅館，但我覺得自己洗挺好的，讓人回憶起高中住宿的日子。

因為一開始連續三天的葷食便當都是炸雞排、炸豬排、炸魚排，實在吃得上火，我便換了幾天的素食便當，雖然菜色是清淡多了，但是依然有炸豆腐、炸素排、炸杏鮑菇，加之台灣便當高糖多油，隔離期間，我的整張臉都洋溢著青春的氣息，白裡透紅痘。

早餐吃了四次煎豬扒烤吐司和芝士蛋烤吐司，而摩斯、麥當勞的漢堡也緊隨其後頻繁出現，我的身體私底下都跟我的嘴巴說：「瞧你那滿足的樣子！就好好珍惜這些吃垃圾食品的日子吧！這半個月就把你一年的額度都用光啦！」

旅館也很好溝通，自從我們表示真的害怕再吃炸物以後，就開始出現臭臭鍋、燴飯、炒麵等食物了。旅館為我們安排的食物，除了沒有水果沒有湯，我也挑不出其他毛病了，因為確實能看出用心，種類豐富。這些天我們吃到了西餐的燴飯、意大利麵、披薩、漢堡，也吃到了東方食物，粵式燒臘、日式丼飯、韓式鐵板燒、台式炒麵等等。

（廖小花／世新大學陸生）