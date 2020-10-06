川普總統在美國東部時間10月1日自發推文，證實他與第一夫人同染新冠肺炎，因此將暫停所有的競選活動，接受隔離治療。全球各地國際問題專家討論並且想像多時，美國此次總統大選的「十月驚奇」果然出現。

在此距離美國總統選舉投票日僅剩1個月的關鍵時刻，9月29日的第1場總統候選人電視辯論，場面混亂、議題失焦、交互指責、毫無願景的情景，已經嚴重損害世界頭牌民主大國的形象，令全世界觀察家驚奇不已。

如今川普突然因染疫隔離，迫使民主黨候選人面對「敵暗我明」之意外變局，也將使美國總統「選情」隨著川普「病情」的節奏而變化。未來4周是否再有驚奇，更難逆料。

「十月驚奇」是政治性的，是關於選舉的，且是美國專屬的。包含總統、副總統與聯邦參眾議員的美國聯邦公職選舉、以及大部分州長選舉，都依法將投票日訂在選舉年的「11月第1個星期一之後的第1個星期二」。因此，接近投票前的這個月，就有可能發生足以影響選舉結果的人為設計或不預期的重大事件，而形成了「驚奇」。

對台灣人民而言，「十月驚奇」實不足為奇。以台灣選舉的高度動員與選民的熱烈參與，我們對於選舉期間的「奧步」，各競選陣營早已有攻防心理準備。台灣的各項公職選舉也多有如「高雄走路工」、「周子瑜事件」等「驚奇」案例，但是比美國更接近投票日，選前最後1周往往是翻盤的關鍵。「驚奇」發生在總統大選前一天的經典，就是2004年陳水扁競選連任時的「兩顆子彈」事件。

根據美國RCP政治資訊網站綜合追蹤民調，尋求連任的川普總統，自去年9月初至今13個月來，民調始終一路落後，因此美中台三方均有專家關注川普是否會放大絕，出奇招，以謀求選情逆轉。如今答案既然揭曉，「十月驚奇」在華府，不在台海，那就不關我們台灣的事，也不必擔心台海突發軍事危機了。真的嗎？

台灣與美國走得愈近，美中台關係便形同趨近「兩端對抗」的銳角三角形。過去所描述「兩岸的戰場在華府」，現已轉成「美中的戰場在台海」。無論是自願靠近，或是遭到強拉，台灣的「行動自由」極小化，美國大選對台影響就極大化。

台灣是經過川普親自驗證，最能夠刺激並誘使北京強烈反應的王牌。數月來，台北的政策圈人士聚焦在美國總統大選最後階段，是否將在台海製造意外武力衝突的劇本情節，或許已經被川普染疫取代，但是美國大選的「十月驚奇」只有1個月，而台海的軍事危機卻仍然是張力愈益增強的「十年大患」。

美中全球爭霸的長期對抗形勢已然形成，雙方在印太地區，尤其是南海與台海軍事演習活動增加，以及大陸針對性軍機頻繁切入我防空識別區、公開否定台海中線、海空聯合演訓阻絕台灣與東沙島及通往南海之海上交通線，為台海動武積極預做準備，已是最明顯的「灰犀牛」。

北京的正式法律條文、政策宣示，或是專家討論、庶民談話，從未放棄以武力解決兩岸政治分歧的講法，幾乎完全無法撼動台灣民眾「在民調上」一貫展現的「天真泰然」。中共解放軍經常掛在嘴邊的「不怕鬼，不信邪」，拿來描述神經大條的台灣，似乎更為貼切。

熟知中共軍事作戰與用兵原則的人，絕對記得解放軍強調「掌握主動」的原則。習近平接任中央軍委主席後，特別在一次軍事工作會議上，援引毛澤東1946年給聶榮臻的電報指示，強調「先打弱的，後打強的，你打你的，我打我的政策，亦即完全主動作戰政策」，稱之為「戰爭指導藝術的最高境界」。

理性的分析，中國大陸2021年有「建黨一百年」，2022年有「中共二十大」，北京現在對台動武，風險高，變數多，自會盡力迴避美國可能操弄的「十月台海驚奇」，避免落於被動。

中國大陸應對美國所採取的「戰略守勢」，並不適用在軍力差距懸殊的台海兩岸。在「你打你的，我打我的」思維下，台灣還會以為「灰犀牛」真的不會撞過來嗎？

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）