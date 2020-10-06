大陸開放金融市場，吸引全球資金湧入，已成為新冠疫情打擊下，全球經濟唯一的亮點。緊隨全球最大指數公司彭博的腳步，第二大的富時羅素宣布，將於明年10月將大陸公債納入富時世界公債指數（WGBI），渣打銀行估計將吸引1400至1700億美元基金流入大陸公債市場。加上彭博及摩根大通，整體流入資金規模粗估可達3.3兆人民幣，是現有大陸債券市場外資持有金額（2.3兆人民幣）的1.4倍，可預見大陸債券市場將非常熱鬧。

熱鬧的不只債券市場，國際三大股市指數（MSCI、標普道瓊、富時羅素指數）陸續將A股納入並調高權重，預估也將吸引超過兩兆人民幣境外資金流入。日前證監會、人行及外匯管理局聯合發布《QFII、RQFII辦法》，進一步將QFII及RQFII資格與制度規則合二為一，同時降低QFII及RQFII准入門檻、擴大投資範圍，將會有更多海外中長期資金如對沖基金及另類投資基金等，絡繹不絕進入大陸市場。

股債兩市相繼被納入全球重要指數，意味大陸資本市場正在改變外資的全球資產配置模式與架構，將成為全球海外資金的青睞與關注的市場。更值得注意的是，除了資本市場的改革與開放，拉高外資對大陸市場的資金配置需求外，經營環境的改善也加大外資對大陸實體投資的力道。特別是隨著《外商投資法》及其配套法規的實施，外資企業的諸多投資限制，也跟著大幅鬆綁。

以放寬外商投資准入負面清單為例，2017到2020這4年多來，幾乎每年都緊縮，從93項減少至33項，縮減幅度高達6成以上。這也讓大陸近年來的經商環境評比與排名，節節升高。世界銀行《2020年營商環境報告》就指出，由於大陸在境內經商環境的改革與努力，使大陸連續兩年位居全球經商環境改善最快的經濟體前10名，排名也從2018年第78名，一路爬升至2020年第31名。

這樣的改變，不只大幅增加大陸內部市場的競爭力，也成功拉高外資企業的投資意願。特別是當外界謠傳大陸在美方關稅制裁下，將湧現一波外企逃難潮時，實際情況卻恰好顛倒，部分知名跨國企業反而選擇在大陸擴大投資設廠。例如，全美市值排名前10的特斯拉，去年就獨排眾議，讓首座海外超級工廠落腳在上海，短短1年內從無到有，完成設廠、投產、交車到量產的一貫作業流程，今年1月已正式交車給消費大眾。

特斯拉不是個案，大陸國家統計局外人直接投資數據指出，今年在疫情嚴重衝擊下，大陸實際使用的外人直接投資金額（以美元計算），7月及8月逆向成長12.2%及15%。對比主要經濟體的美國與德國，上半年外人直接投資分別衰退64.5%及23.5%。這都明白反映著一個事實，全球性企業的投資，短期可能會受到政治力量干擾而有所改變，但長期基於成本效益的考量，投資決策終歸會回到在商言商、追求利潤的本質。

誠然，不管是從資本市場資金流入或是實體經濟外人直接投資的角度，都可以清楚看出，大陸市場的潛在商機與競爭力，依舊十分吸引外界的目光。即使受到疫情與貿易戰的威脅，短期可能有些負面衝擊，然而長期在市場逐利因素的驅動下，大陸勢必仍將成為全球資金的匯聚所在。富時羅素指數納入大陸公債，就是一個很重要的訊號。不過，前提是大陸不能放慢市場改革與開放的步調，這也是外界一直希望看到的結果。

全球資金板塊可能大幅重組，北京應思考，如何站在制高點定位大陸國際金融市場的角色。現階段，在生產製造方面，大陸決透過新興戰略產業發展與科技產業升級，實現關鍵零組件的自給自足與內循環經濟的強化，進而實現世界工廠的轉型。延續此一概念，可一併推動金融市場的升級轉型，不只讓大陸成為全球資金停泊的第一選擇，還能夠全面提升大陸在國際金融市場的影響力，進而加速人民幣國際化。美國債台高築，而且看不到底線，美元走弱應是長期趨勢，若能在金融端納百川而成大海，在政治上讓世人更信任人民幣，人民幣將有機會和美元平起平坐。